[인사] 한국거래소

◇부서장 신규 보임
▲비서실장 최지우 ▲경영지원본부 홍보부장 김정영 ▲유가증권시장본부 공시부장 임흥택 ▲유가증권시장본부 기업지원부장 이원일 ▲코스닥시장본부 혁신성장지원부장 이원국 ▲파생상품시장본부 파생상품시장부장 강병모 ▲파생상품시장본부 TR사업부장 전진수 ▲파생상품시장본부 증권·파생상품연구센터 연구실장 박재홍 ▲시장감시본부 시장감시부장 진동화 ▲시장감시본부 감리부장 김현일 ▲청산결제본부 CCP리스크검증실장 박병용
◇ 부서장 전보
▲경영지원본부 인사부장 이효정 ▲경영지원본부 총무부장 황선구 ▲경영지원본부 인덱스사업부장 박명우 ▲유가증권시장본부 채권시장부장 송기명 ▲유가증권시장본부 증권상품시장부장 황우경 ▲유가증권시장본부 상장부장 이근영 ▲코스닥시장본부 코스닥시장부장 정상호 ▲코스닥시장본부 상장부장 이충연 ▲코스닥시장본부 상장관리부장 김재향 ▲파생상품시장본부 파생상품제도부장 이미현 ▲시장감시본부 시장감시제도부장 이재훈 ▲시장감시본부 심리부장 남승민 ▲시장감시본부 공매도특별감리단장 강지호 ▲청산결제본부 청산결제부장 오세일 ▲청산결제본부 CCP리스크관리부장 김기동 ▲감사위원회 감사부장 방홍기
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