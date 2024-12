강원문화재단, '찾아가는 마스터클래스' 진행

강원도 원주 출신 피아니스트 김홍기 초청

'찾아가는 마스터클래스' 11일 춘천 봉의고서 진행

강원특별자치도가 주최하고 (재)강원문화재단이 주관하는 2024 평창대관령음악제 대관령아카데미 연중 교육프로그램 ‘찾아가는 마스터클래스’가 2학기에도 도내 학교에서 진행된다.

대관령음악제운영실은 ‘찾아가는 마스터클래스’를 통해 도내 음악학도들이 세계를 무대로 활약하고 있는 연주자들로부터 음악적 발전을 도모할 수 있는 배움의 장을 마련하고 있으며, 2학기에는 바이올린, 첼로, 트럼펫, 피아노 4개 분야로 진행하고 있다.

11일 춘천 봉의고등학교에서 ‘김홍기 피아노 마스터클래스’가 진행된다.

피아니스트 김홍기는 강원 원주 출신으로 윤이상국제음악콩쿠르 피아노 부문 1위, 스위스 제네바 국제 음악 콩쿠르 3위, 홍콩 국제 피아노 콩쿠르 1위 등 국내외 여러 콩쿠르에서 입상하였다.

또한 예술의전당 교향악축제, 국립심포니오케스트라, 성남시향, 목포시향, 군산시향 등과 협연 무대를 가졌고, 2021년 대관령음악제 ‘강원의 사계’ 무대에 오르는 등 다양한 연주 활동을 이어나가고 있다.

최근에는 2024 대관령음악제 기획공연 ‘4色 콘서트‘ 튀르키예 대통령 심포니 오케스트라 & 피아니스트 김홍기’의 협연자로 무대에 올랐다.

튀르키예 문화관광부와 대통령 심포니 오케스트라가 주최하고 강원문화재단이 주관, 주튀르키예문화원이 협력해 한국과 튀르키예의 문화협력 및 우호를 위해 개최된 기획 콘서트에서 김홍기는 차이콥스키의 피아노 협주곡 제1번을 연주했다.

마스터클래스 참여 학생은 봉의고등학교 재학 중인 정보경(3학년), 박시아(2학년), 추성빈(2학년)이며, 이들은 각각 ‘S. Lyapunov-Transcendental Etude, Op. 11, No. 6’, ‘F. Chopin-Etude Op. 25, No. 11 “Winter wind” in A minor’, ‘F. Chopin-Etude Op. 10, No. 8 “Sunshine” in F Major’의 곡을 가지고 레슨을 받을 예정이다.

