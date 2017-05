홈 > 경제 > IT·전자·통신 T멤버십 고객, 하늘보며 미식(美食) 즐긴다 SK텔레콤, 미식행사 ‘테이블 2017 온더탑’ 개최

6월 6일까지 원하는 날짜·장소 선택 응모 가능 조재형 기자 | grind@shinailbo.co.kr 승인 2017.05.15 10:56:28 ▲ SK텔레콤은 T멤버십의 대표적인 고객 초청 행사인 ‘테이블 2017 온더탑’(Table 2017 on the top, 이하 테이블 2017)을 개최한다고 15일 밝혔다.(사진=SK텔레콤 제공) SK텔레콤은 T멤버십의 대표적인 고객 초청 행사인 ‘테이블 2017 온더탑’(Table 2017 on the top, 이하 테이블 2017)을 개최한다고 15일 밝혔다. 테이블 2017은 고객을 초청해 특별한 미식 경험을 선물하는 T멤버십 대표 프로그램이다. SK텔레콤은 서울 광진구 그랜드 워커힐 서울 애스톤하우스와 서울 송파구 롯데월드타워 시그니엘 호텔 그랜드볼룸에 T멤버십 고객과 동반인까지 총 1170명을 초청할 예정이다.



테이블 2017은 그랜드 워커힐 서울 애스톤하우스에선 다음 달 16·17일 이틀간 3회, 롯데월드타워 시그니엘호텔에선 같은 달 23·24일 이틀간 3회 총 6차례 개최된다.



또 SK텔레콤은 각 일정별로 6월 16일 김범수·거미, 17일 김연우·에일리, 23일 김범수·알리, 24일 이적·린 등 인기 가수를 초청해 미식과 공연이 결합된 특별한 행사를 기획했다. 아울러 SK텔레콤은 세계 와인 대회인 ‘CWSA 2016 Gold Medal’을 수상한 ‘쉬라즈 까베르네’ 와인을 제공하는 ‘Red Cork’ 이벤트도 함께 연다.



‘Red Cork’ 이벤트에 응모한 T멤버십 고객 중 추첨을 통해 4000명에게 와인을 선물할 예정이다. 와인은 5월 30일부터 7월 1일까지 순차 배송된다.



이벤트 응모 일정은 △15일부터 23일 △24일부터 30일 △31일부터 6월 6일 등 총 3차수로 나눠진다. T멤버십 고객은 모든 차수에 중복 응모가 가능하며 T멤버십 홈페이지에서 신청하면 된다.



테이블 2017에 당첨된 고객은 1인당 1만원의 예약보증금을 내야 한다. 예약보증금은 행사 참석 시 환불되며, 불참할 경우에는 불우이웃을 돕는 데 사용될 예정이다.



