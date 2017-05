▲ (사진=싸이 트위터 캡처) 가수 싸이가 8집 앨범을 들고 컴백했다. 싸이는 10일 오후 6시 정규 8집 'PSY 8th 4X2=8'의 음원과 뮤직비디오를 공개했다. 뮤직비디오 공개 직후 방탄소년단은 자신들의 공식 트위터에 싸이 정규 8집 타이틀곡 'I LUV IT'과 'New Face' 뮤직비디오 링크를 게재했다. 이어 방탄소년단은 싸이에게 "정말 선배님 곡은 솔직히 말해서 yes 그래 yes oh yes 대박입니다"라는 응원 멘션을 남겼다. 이에 싸이는 "오오오 고맙다"라는 답멘션을 남겨 눈길을 끌었다. 한편 10일 서울 영등포구 여의도동 콘래드 서울 호텔 그랜드 볼룸에서 진행된 정규 8집 앨범 발매 기념 기자간담회에서 싸이는 방탄소년단의 빌보드 성적을 칭찬했다. [신아일보] 박고은 기자 gooeun_p@shinailbo.co.kr <저작권자 © 신아일보 무단전재 및 재배포금지> 박고은 기자의 다른기사 보기