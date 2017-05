▲ (사진 = KBS2 KBS2 ‘노래싸움 승부’ 화면 캡처)

'노래싸움 승부' 송지은이 전지윤을 꺾고 승리를 거뒀다.

5일 방송된 KBS2 '노래싸움 승부'에서는 '국악인 vs 래퍼 vs 배우 vs 예능인' 각 분야의 자존심을 건 불꽃 튀는 대결이 펼쳐졌다.

이날 붐을 꺾고 2연승에 도전하는 허영지는 상의 끝에 이상민 팀의 전지윤을 지목했고, 전지윤은 거미의 '어른 아이'를 선곡했다.

그러나 무대 시작 직전 박수홍은 히든카드를 소환해 허영지 대신 시크릿 송지은이 무대에 올랐다.

그루브한 송지은의 보컬과 파워풀한 전지윤의 보컬이 맞물려 환상적인 무대를 만들었다.

결과는 송지은의 7대 6 승리, 현재 가수보다 배우로 더 활발하게 활동중인 송지은이지만 녹슬지 않은 가창력을 보여줬다.

[신아일보] 박고은 기자 gooeun_p@shinailbo.co.kr