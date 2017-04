홈 > 경제 > IT·전자·통신 KT, 다음 달 부산대서 ‘#청춘해’ 토크콘서트 가수 정진운·에일리, 방송인 유병재 참여 조재형 기자 | grind@shinailbo.co.kr 승인 2017.04.26 13:51:37 ▲ KT가 대학 축제의 달을 맞아 5월 16일 부산대학교 ‘넉넉한 터’에서 ‘KT 청춘氣UP 토크콘서트 #청춘해’를 개최한다고 26일 밝혔다.(사진=KT 제공) KT가 대학 축제의 달을 맞아 5월 16일 부산대학교 ‘넉넉한 터’에서 ‘KT 청춘氣UP 토크콘서트 #청춘해’를 개최한다고 26일 밝혔다.



#청춘해는 KT가 젊은 세대 응원을 위해 기획한 토크콘서트다. 지난 3월 춘천 한림대에서 열린 이 콘서트는 티켓 오픈 당일 전석 매진을 기록하는 등 매회 큰 호응을 얻었다.



5월 #청춘해는 부산대학교 학생회와 협업으로 ‘All in PNU, All about KT’ 라는 슬로건 하에 부산대 안에서 모든 것을 누릴 수 있다는 콘셉트로 진행된다. 특히 이번 행사는 KT의 대학생 프로그램인 ‘모바일 퓨처리스트(MF)’가 직접 기획에 참여해 청춘들과 눈높이를 맞췄다.



공연에 앞서 부산대 학생들은 시사·교양 등 사회의 다양한 문제를 다루는 토론대회인 ‘We the PNU’에서 열띤 토론을 벌인다. 오후 7시부터는 가수 정진운과 에일리가 청춘을 응원하는 공연을 펼친다. 또 청춘을 대변하는 방송작가 겸 방송인 유병재의 강연과 대학생의 주요 관심사인 취업, 사랑, 관계 등에 대해 출연진들이 함께 이야기 나눌 예정이다.



이 밖에도 현장에서는 △평창동계올림픽 성화봉송 주자 지원 이벤트 △AR·VR 어트랙션 체험존 △청춘 놀이터 △캠퍼스 보물찾기 △팔찌 공방 △1분 초상화 등 다양한 이벤트로 스트레스 해소와 재미를 선사한다.



또 ‘KT 스카이라이프’는 위성 안드로이드 TV인 ‘sky UHD A+’를 이용한 게임 배틀을 열고 ‘스카이TV’의 이벤트 부스가 운영된다. ‘KTH’의 T커머스 채널 ‘K 쇼핑’ 제1기 쇼호스트 ‘장원’이 #청춘해의 진행자로 참여하고, ‘지니뮤직’에서는 ‘지니’ 앱을 통해 5월 16일, 17일 양일 간 정진운과 에일리의 추천곡을 오늘의 선곡으로 소개한다.



부산대학교 #청춘해는 별도의 티켓 구매 없이 누구나 무료로 참가할 수 있다.



