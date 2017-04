▲ (사진= 유리 인스타그램 캡처)

그룹 쿨의 전 멤버 유리가 셋째 아이를 임신했다.

유리 남편인 프로골퍼 사재석은 20일 자신의 인스타그램에 “재숙이 동생 생겼다. Our Family of Four, Will soon be a Family of Five”라고 글을 게재해 유리의 임신 소식을 알렸다.

이에 대해 유리 측은 임신을 인정하고 가족과 함께 미국에서 생활 중이라고 밝혔다.

한편 유리는 지난 2014년 6세 연하의 골프선수 겸 사업가 사재석씨와 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다. 결혼 후 가정과 육아에 집중하며 방송 활동은 쉬고 있는 상태다.

[신아일보] 박고은 기자 gooeun_p@shinailbo.co.kr