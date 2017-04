홈 > 전국 네트워크 > 대구·경북 포항공대 장윤석 교수, 영국왕립화학회 석학회원 선임 배달형 기자 | bdh2523@hanmail.net 승인 2017.04.14 15:43:42 ▲ (사진=포스텍 제공) 포스텍(POSTECH)은 14일 환경공학부 장윤석 교수가 세계 3대 화학회 중 하나인 영국왕립화학회(RSC, Royal Society of Chemistry) 최고 영예인 석학회원(Fellow)에 선임됐다고 밝혔다. 포스텍(POSTECH)은 14일 환경공학부 장윤석 교수가 세계 3대 화학회 중 하나인 영국왕립화학회(RSC, Royal Society of Chemistry) 최고 영예인 석학회원(Fellow)에 선임됐다고 밝혔다. 다이옥신 분야 세계적 석학인 장 교수는 미국 미시간주립대학교(Michigan State University)에서 박사학위를 받고 MIT(Massachusetts Institute of Technology)를 거쳐 지난 1997년 포스텍에 부임했다. 장 교수는 지난 30여년간 다이옥신을 비롯해 환경호르몬 등의 극미량 독성물질에 대한 분석, 오염 물질의 인체 위해성 평가와 처리 기술 분야에서 200여 편의 SCI논문을 발표하는 등 탁월한 연구성과를 거뒀다. 현재는 한국환경한림원 정회원, 한국과학기술한림원 정회원으로 활동하며 대한민국을 대표하는 석학으로서 영향력을 발휘하고 있다. 유럽 최대 규모를 자랑하며 화학 분야의 저명한 학술지들을 발간하고 있는 영국왕립화학회는 국제적으로 활발한 활동을 펼치고 있는 연구자를 대상으로 수개월 간의 엄격한 심사를 거쳐 석학회원을 선정한다. 이는 세계 최정상급의 연구력을 인정받은 화학자에게만 주어진다는 점에서 큰 의미가 있다고 포스텍 측은 설명했다. [신아일보] 포항/배달형 기자 bdh2523@hanmail.net <저작권자 © 신아일보 무단전재 및 재배포금지> 배달형 기자의 다른기사 보기 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0) 자동등록방지용 코드를 입력하세요! 확인 - 200 자까지 쓰실 수 있습니다. (현재 0 byte / 최대 400byte )

- 욕설등 인신공격성 글은 삭제 합니다. [운영원칙] 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0)