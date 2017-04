홈 > 국제 > 국제일반 美, IS 근거지에 '폭탄의 어머니' GBU-43 폭격 핵무기 제외 '최대위력' 폭탄 실전 첫 사용… 北에 경고장 이은지 기자 | ejlee@shinailbo.co.kr 승인 2017.04.14 08:51:53 ▲ (사진=연합뉴스) 미국이 핵무기가 아닌 폭탄 가운데 가장 위력이 강하다고 알려진, 일명 ‘모든 폭탄의 어머니’ GBU-43을 아프가니스탄에서 활동 중인 수니파 이슬람 무장조직 이슬람국가(IS)의 근거지에 투하했다. 애덤 스텀프 국방부 대변인은 13일(현지시간) 브리핑에서 아프가니스탄 동부 낭가르하르 주(州)의 아친 지구의 한 동굴 지대에 아프가니스탄 현지시간 오후 7시 32분에 GBU-43 1발을 폭격기를 이용해 투하했다고 발표했다.



GBU-43은 11톤의 폭발력을 보유한 폭탄으로, 미군이 실전에서 사용한 것은 이번이 처음이다.



스텀프 대변인은 “이 동굴 지대는 IS 전투부대원들의 근거지로 믿고 있다”면서 “이번 GBU-43 투하가 IS 소탕 작전을 벌이고 있는 미군과 아프가니스탄 정규군의 작전 위험을 최소화하기 위한 것”이라고 설명했다.



또 "GBU-43을 투하하기 전 인근 지역 주민들의 부상과 2차 피해를 막기 위한 모든 예방 조처를 했다"고 강조했다. 미국이 최근 시리아 공군 비행장을 폭격한 지 불과 일주일 만에 아프가니스탄에서도 이례적으로 엄청난 화력의 재래식 무기를 사용한 것으로 보아, 트럼프 행정부 출범 이후 미국의 대외 군사 정책이 격변기에 들어섰다는 분석이 나오고 있다. 아울러 최근 미군의 잇따른 무력시위는 트럼프 정부가 가장 우려하는 위협 요소인 6차 핵실험과 대륙간탄도미사일(ICBM) 도발 카드를 들고 있는 북한 정권을 억제하기 위한 강력한 경고일 가능성도 제기된다.

