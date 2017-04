홈 > 경제 > 건설·부동산·교통 손 안에서 해결하는 '아파트 AS' 대우건설, 업계최초 모바일 상담 시스템 오픈 이동희 기자 | ldh1220@shinailbo.co.kr 승인 2017.04.12 12:10:39 ▲ 대우건설 모바일 상담앱.(자료=대우건설) 대우건설(대표이사 박창민)이 업계최초로 아파트 입주 및 계약고객의 불편을 스마트폰을 통해 접수할 수 있는 모바일 상담 시스템을 오픈했다고 12일 밝혔다. 대우건설(대표이사 박창민)이 업계최초로 아파트 입주 및 계약고객의 불편을 스마트폰을 통해 접수할 수 있는 모바일 상담 시스템을 오픈했다고 12일 밝혔다. 모바일 상담 시스템을 이용하면 기존 입주단지 내 방문접수와 콜센터를 통해서만 가능했던 AS(사후관리) 신청 및 기타 문의에 대한 상담을 핸드폰 어플리케이션으로 해결할 수 있다. 구체적으로 △AS 신청 및 접수 확인 △분양금 및 선납·연체금 조회 △입주안내 및 분양안내 △내 집 방문 및 입주 예약 △민원서류 신청 등의 업무가 가능하다. 또한 AS 신청의 경우 스마트폰으로 바로 사진을 찍거나 저장된 이미지로 접수가 가능하고, 처리현황을 확인 할 수 있다. AS 신청의 경우 일부 단지의 시범 적용을 시작으로 내달부터는 준공 후 90일이 지난 모든 단지에서 가능하다. 앞으로 준공 후 90일 이전 단지까지 모바일 상담 시스템 서비스가 확대될 예정이다. AS신청 외의 기타 메뉴는 푸르지오 계약고객이라면 언제 어디서나 이용 가능하다. 대우건설 관계자는 "모바일 상담시스템의 오픈으로 고객들은 시공간의 제약없이 서비스 이용이 가능하고, 회사는 고객의 요청사항을 더 빠르게 대응할 수 있을 것으로 예상된다"고 말했다. [신아일보] 이동희 기자 ldh1220@shinailbo.co.kr <저작권자 © 신아일보 무단전재 및 재배포금지> 이동희 기자의 다른기사 보기 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0) 자동등록방지용 코드를 입력하세요! 확인 - 200 자까지 쓰실 수 있습니다. (현재 0 byte / 최대 400byte )

