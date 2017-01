홈 > 경제 > IT·전자·통신 '쿵푸팬더3 시즌2' 대규모 업데이트 실시 캐릭터 각성·각성 대전·고지 점력 등 콘텐츠 대거 추가 신민우 기자 | ronofsmw@shinailbo.co.kr 승인 2017.01.17 11:43:53 카카오의 모바일 RPG ‘쿵푸팬더3 for Kakao’가 17일, 새해 맞이 대규모 업데이트 ‘시즌 2: 무적 5인방의 비밀’을 실시했다.



‘쿵푸팬더3’는 지난 해 10월 출시 후 최대 규모로 이뤄진 이번 업데이트를 통해, 45레벨 이상 캐릭터를 위한 ‘캐릭터 각성’, ‘각성 대전’, ‘고지 점령’ 등의 콘텐츠를 대거 추가했다.



‘캐릭터 각성’은 ‘포’, ‘시푸’, ‘타이그리스’ 등 캐릭터를 게이머가 원하는 방향으로 키울 수 있는 콘텐츠다. 이용자들은 각 캐릭터의 45레벨 달성 이후부터 5~10레벨에 한 번씩 각성 스킬을 선택해 성장시킬 수 있으며, 특히 최종적으로 새로운 필살기도 배울 수 있다.



이와 함께 선보인 ‘각성 대전’은 5 대 5 대전 모드(PVP)로, 자동 혹은 초대로 5명이 한 팀을 구성한 뒤 다른 팀과 대결하는 방식으로 진행된다. 다량의 ‘경험치’ 획득이 가능한 이 콘텐츠는 매일 오후 1시와 8시에 각 1시간씩 열리며, 하루 최대 세 번 참여할 수 있다.



5 대 5 협동 모드(PVE) ‘고지 점령’은 5명의 이용자들이 힘을 모아 ‘무명병졸’, ‘강호협객’, ‘무림고수’, ‘절대지존’, ‘일대종사’, ‘패왕등극’ 등 6개 난이도의 스테이지를 차례로 돌파하는 콘텐츠다. 매일 오후 6시부터 두 시간 동안 각성 캐릭터를 사용해 즐길 수 있으며, 난이도 별 순위에 따라 풍성한 보상이 제공된다.



또 '쿵푸팬더3'는 최고 레벨을 85로 확장하고 17번째 관문 스테이지도 열었으며, 설 맞이 신규 의상 '사자춤', '행운의 호랑이', '신수도복'도 선보였다. 아울러, 업데이트를 기념한 다채로운 이벤트도 진행해 풍성한 혜택을 선물한다.



‘쿵푸팬더3 for Kakao’에 대한 세부 내용은 카카오 게임(http://game.kakao.com/games/Kxv5k6yn)에서 확인할 수 있다.



