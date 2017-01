강원도는 9일부터 21일까지 13일간 평창 알펜시아 및 강릉 빙상경기장 일원에서 ‘2017 드림프로그램’을 개최한다고 8일 밝혔다.

‘You are champs! We are friends!’라는 슬로건으로 열리는 이번 행사에서는 40개국 170명의 청소년들이 동계스포츠를 체험하고 강원도와 대한민국의 문화와 역사를 배우는 뜻깊은 시간을 가지게 된다.

제1회 프로그램(2004년) 이후 13년 동안 총 1749명(80개국)이 참가해 동계스포츠의 국제적 저변 확대에 기여했으며 전체 참가자 중 179명이 국제대회에 출전하는 등의 성과도 거두었다.

올해 프로그램에는 일반부문 143명(분쟁지역 난민-시리아 4명 포함), 장애부문 27명이 참가해 스포츠를 통한 인류애 구현, 세계평화 증진의 올림픽정신을 실현한다.

정규 훈련 및 체험 프로그램에 앞서 10일 오후 알펜시아 컨벤션센터에서 참가자, 정부 및 도관계자, 후원업체 등 300명 규모의 환영식 행사가 열린다.

전체 프로그램은 크게 동계스포츠 훈련프로그램과 한국체험 및 문화교류 프로그램으로 구성된다.

동계스포츠 훈련프로그램은 설상 4종목(스키, 장애인스키, 스노보드, 크로스컨트리), 빙상 2종목(피겨 스케이트, 쇼트트랙)의 수준별 맞춤형 교육 프로그램으로 구성돼 있다.

더불어 강원도, 대한민국, 2018 평창동계올림픽대회 및 동계패럴림픽대회를 알리고 홍보하는 세부 프로그램도 계획돼 있다.

또한 정동진, 오죽헌 방문을 통해 강원도의 멋과 아름다움을 느끼고 경복궁, 명동 등 서울 시내 명소 관람으로 대한민국의 과거와 현재를 참가자에게 알릴 계획이다.

뿐만 아니라 전체 일정의 말미에는 올림픽 메달리스트(前 쇼트트랙 국가대표 고기현, 변천사 등)의 아카데미 특강을 통해 동계스포츠 및 올림픽에 대한 이해를 높이는 프로그램도 진행한다.

최명규 올림픽운영국장은 “이번 기회를 통해 각국의 청소년들이 동계종목을 즐겁게 체험해 애정을 가지고 더 나아가 동계스포츠 꿈나무로 성장하는 계기가 되기를 기대한다”고 말했다.

