▲ (사진=오마이금비문전사, 로고스필름 제공) '오 마이 금비' 허정은(금비 역)이 직접 부른 OST '스노우 인 디스 이어(Snow In This Year)'가 공개됐다. '오 마이 금비' 허정은(금비 역)이 직접 부른 OST '스노우 인 디스 이어(Snow In This Year)'가 공개됐다. 23일 KBS 수목드라마 '오 마이 금비' 측에 따르면 22일 방송된 12회분에선 허정은이 직접 녹음에 참여한 '스노우 인 디스 이어(Snow In This Year)'가 공개됐다. '스노우 인 디스 이어(Snow In This Year)'는 허정은이 헤일로의 오운, 아이오아이(I.O.I) 김청하와 함께 작업했다. 허정은은 "녹음 당시 고음이 많아서 어려웠지만, 그래도 재미있었다"고 소감을 밝혔다. 한편 스노우 인 디스 이어는 드라마에서 엄마 유주영(오윤아)과 크리스마스를 보내던 금비가 창밖에 내리는 눈을 바라보며 즐거워하던 장면에 삽입됐다. [신아일보] 박선하 인턴기자