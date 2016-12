▲ (사진=멜론 제공)

음악포탈사이트 멜론에서 2016년 1월1일부터 12월10일까지의 ‘최다 좋아요’, ’최장 기간 차트 진입’, ‘플레이리스트 포함 최다’ 곡을 확인할 수 있다.

멜론은 올해 가장 많이 사랑받은 곳을 알아보고 음악업계를 총망라하는 ‘2016 연말결산 특별 페이지’를 공개했다고 23일 밝혔다.

각 부문 순위에 오른 곡들은 곡 장르, 아티스트 인지도, 방송 여부, 발매시기 보다 리스너의 취향 및 공감을 일으켰던 받았던 곡들이다.

먼저 ‘최장 기간 차트 진입’ 부문에는 보컬 위주의 곡들이 상위권에 머물렀다.

임창정의 ‘또 다시 사랑’과 샘 스미스(Sam Smith)의 ‘아임 낫 디 온리 원(I’m Not The Only One)‘은 49주간 차트에 랭크됐다.

이어 엠씨더맥스 ‘어디에도‘(46주), 이적 ‘걱정말아요 그대’(43주)도 장기간 사랑을 받고 있다.

올해 최다 ‘좋아요‘를 받은 곡도 임창정의 노래가 차지했다.

앞서 최장 기간 차트에 진입했던 임창정의 ‘내가 저지른 사랑’은 리스너들이 직접 곡에 대해 호감을 표시하는 ‘좋아요’도 가장 많이 획득했다.

뒤를 트와이스 ‘치어 업(CHEER UP)’, 한동근 ‘이 소설의 끝을 다시 써보려 해’, 볼빨간사춘기 ‘우주를 줄게’가 이었다.

‘플레이리스트 포함 최다’ 부문은 감상 장르의 다양화가 두드러졌다.

1위인 정준일의 ‘안아줘’를 시작으로 이적 ‘걱정말아요 그대’, 딘 ‘D(half moon, Feat.개코)’, 10cm ‘스토커’, 크러쉬 ‘잊어버리지마(Feat. 태연)’순으로 상위권에 올랐다.

이제욱 멜론 사업부문장은 “이번 분석을 통해 멜론 회원들이 곡 선택 시, 취향과 감성이 반영된 공감 여부를 중요하게 여기고 있음을 알 수 있었다”며 “회원들의 만족도를 높이기 위해 개인별 맞춤 큐레이션과 스타커넥션을 더욱 발전시킬 것"이라 전했다.

[신아일보] 박선하 인턴기자 sunha@shinailbo.co.kr