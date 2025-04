팝마트 코리아, 홍대 플래그십 스토어 리뉴얼…체험형 공간 재탄생

고객 체험 및 콘텐츠 연계 마케팅 활동 공간 조성

팝마트 코리아가 홍대 플래그십 스토어 3층을 고객 체험 및 콘텐츠 연계 마케팅 활동을 위한 공간으로 리뉴얼했다.

팝마트 코리아는 일반 매장과 차별화된 공간 구성을 통해 플래그십 스토어 상징성을 강화하고 브랜드 커뮤니케이션 공간으로 고객 방문을 유도하고자 리뉴얼을 단행했다고 28일 밝혔다.

지난 25일 첫 공개된 홍대 플래그십 스토어 3층은 리뉴얼 첫 행사로 새로운 라부부 시리즈 ‘THE MONSTERS 하이라이트 시리즈 인형 키링’ 발매를 기념해 매거진 콘셉트의 팝마트 키링 팝업을 운영한다.

‘POP LOOK : WHAT'S WITH MY BAG’이라는 주제의 이번 팝업은 패션 아이템으로 자리잡은 팝마트의 키링을 소개하는 자리다. 특별히 구성된 WHAT'S WITH MY BAG DP존에는 실제 가방에 키링을 매칭한 모습을 연출해 다양한 팝마트의 키링 제품을 소비자들에게 선보인다.

팝마트 코리아는 팝업존 운영 기간 다양한 프로모션도 준비했다. 라부부, 크라이베이비, 작은별 등 각 IP 별로 스타일 콘셉트를 설정한 코디 이벤트를 진행한다. 콘셉트에 맞게 스타일을 완성한 후 인스타그램에 인증샷을 업로드 하면 선착순으로 ‘라부부 종이 인형 놀이 세트’를 사은품으로 받을 수 있다.

또한 라부부 하이라이트 시리즈 일러스트를 활용한 매거진 표지 콘셉트의 포토존에서 사진을 찍고 인스타그램 인증샷 이벤트에 참여하면 추첨을 통해 팝마트 키링을 선물로 제공한다. 3층 팝업 공간에서 판매 중인 키링 제품을 3개 이상 구매 시, 팝마트 제품에 동봉된 포토 카드 등을 넣을 수 있는 ‘매거진 포토카드 홀더 키링’을 선착순 증정하는 이벤트도 준비되어 있다.

팝마트 코리아 관계자는 "이번 리뉴얼은 단순한 제품 판매를 넘어 팝마트의 세계관과 스토리를 직접 경험하고 소통할 수 있는 공간을 만들고자 하는 브랜드 철학이 담겨있다"며 “그 첫번째 활동으로 팝마트의 라부부 키링을 비롯한 다양한 키링 제품을 준비했고, 앞으로도 시즌별 특별한 테마와 다양한 브랜드 경험을 제공하는 공간으로 운영되어 아트 토이 문화를 더욱 풍성하게 만들어갈 것”이라고 말했다.

