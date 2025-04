태백시, '제45회 장애인의 날 기념행사' 17일 개최

태백시, 2024년 '제44회 장애인의 날 기념행사' 모습 (사진=태백시 제공)

강원 태백시는 오는 17일 태백문화예술회관 대공연장에서 '제45회 장애인의 날 기념행사'를 개최한다고 15일 밝혔다.

이날 행사는 태백시장애인단체총연합회가 주최하고 태백시·태백시의회·강원랜드 사회공헌재단이 후원하여 진행되며, 장애인과 가족, 단체 및 자원봉사자 등 750여 명이 참석하여 화합의 시간을 가질 예정이다.

식전 행사로는 오후 12시 30분부터 지체장애인협회 태백시지회의 장애인 밴드 공연(I can do it), 기타 공연(예 울림), 농아인협회 태백시지회의 수화 공연(지다스)이 진행된다.

오후 1시부터는 본격적인 기념식 행사가 열리며 장애인 인권헌장 낭독과 장애인복지 유공자에 대한 표창 수여, 장학금 전달 등이 진행된다. 식후행사로 가수 공연과 줌바댄스 등이 준비되어 있다.

태백시 관계자는 "장애인의 날을 맞아 열리는 이번 행사를 통해 장애인에 대한 국민적 이해를 높이고, 장애인과 비장애인이 서로 공감하는 시간이 되길 바란다"며 "앞으로도 장애인과 비장애인이 더불어 살아가는 태백을 만들기 위해 노력하겠다"라고 말했다.

