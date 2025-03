김상현 롯데 부회장 "韓 유통업은 데이터·AI 차별화…글로벌 확장 기회"

'밀컨 인스티튜트 코리아 디너' 연사 참석

국내 유통산업 경쟁력 역설 및 미래 전망

김상현 롯데 유통군 총괄대표 부회장이 27일 서울 포시즌스 호텔에서 열린 ‘밀컨 인스티튜트 코리아 디너’ 연사로 참석해 발언하고 있다. [제공=롯데쇼핑]

김상현 롯데 유통군 총괄대표 부회장은 한국의 유통산업은 고객 데이터와 AI(인공지능)를 활용한 맞춤형 서비스로 차별화를 꾀하며 경쟁력을 키우고 있다고 강조했다. 또 국내외 경제 불확실성이 크지만 오히려 글로벌로 뻗어나갈 수 있는 기회의 시기라고 전망했다.

28일 롯데쇼핑에 따르면, 김상현 부회장은 전날인 27일 서울 포시즌스 호텔에서 열린 ‘밀컨 인스티튜트 코리아 디너(Milken Institute Korea Dinner)’ 연사로 참석해 글로벌 기관투자가를 대상으로 한국 유통업의 경쟁력과 롯데 유통군의 저력을 역설했다.

밀컨 인스티튜트 코리아 디너는 세계 최대 투자 포럼인 ‘밀컨 글로벌 콘퍼런스’를 매년 4월 미국에서 개최하는 ‘밀컨 연구소(Milken Institute)’가 서울에서 진행한 첫 기관투자가 행사다.

행사는 ‘기로에 선 대한민국’이라는 주제로 진행된 가운데 김 부회장은 ‘지평선 위의 대한민국: 진화하는 비즈니스 및 투자 환경(Korea on the Horizon: Evolving Business and Investment Landscape)’ 세션 연사로 참석했다.

김 부회장은 우선 국내 기업이 글로벌로 확장하며 K푸드, K뷰티 등 K콘텐츠 글로벌 열풍과 시너지를 낸 사례에 대해 설명했다.

그는 “유통업의 경우 글로벌에서 경쟁하기에 어려운 부분이 있지만 한국 유통업체들은 베트남이나 인도네시아, 몽골, 미국 등에서 성공적으로 사업을 추진하고 있다”며 “한국의 콘텐츠는 고객들에게 단순히 상품만을 판매하는 것이 아니라 감정과 경험을 제공하는 것이 포함된다”고 설명했다. 그러면서 “롯데의 경우 ‘롯데몰 웨스트레이크 하노이’ 등을 통해 독특한 경험을 제공하면서 고객의 첫번째 쇼핑 목적지로 자리매김하고 있다”고 강조했다.

김 부회장은 한국이 백화점과 쇼핑몰이 성장하고 있는 몇 안되는 나라들 중 하나라며 롯데의 예를 들었다.

그는 “잠실 롯데타운이 K팝 그룹 초청이나 차별화된 경험을 제공하는 팝업 등으로 연간 5500만명의 고객이 방문하고 있다”며 “최근 오프라인 매장을 방문하는 고객 수가 코로나19 이전 수준으로 회복되고 있고 온라인에서 오프라인 이동도 활발해지고 있다”고 얘기했다.

이어 “고객 멤버십 데이터와 AI(인공지능)를 활용한 고객 맞춤형 서비스는 오프라인의 다양한 문제를 해결할 수 있었고 다른 나라와 차별화되는 한국 유통업이 지속 경쟁력을 유지하는 비결”이라 말했다.

김 부회장은 마지막으로 “글로벌 변동성과 국내 경제의 불확실성이 여전히 큰 위험 요인이긴 하지만 이럴때일수록 기회가 있다”고 자신했다. 그는 “K푸드, K뷰티 등이 각각 수출 70억달러, 100억달러를 넘기며 거대한 기회가 한국으로 오고 있다”며 “한국 유통업이 국내뿐 아니라 글로벌로 뻗어 나갈 수 있는 기회의 시기”라고 한국 유통업의 경쟁력을 재차 강조했다.

