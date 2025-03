김영배 의원, “사이버불링 인식 확산의 디딤돌 되길”

STOP! 사이버불링’ 전시회, 국회서 성황리 개최

사이버불링의 심각성을 알리고 국민적 인식 확산을 위한 '건전한 온라인 문화를 위한 ‘STOP! 사이버불링’ 전시회'가 지난 25일부터 26일까지 국회의원회관 제2로비에서 열렸다.

이번 전시는 김영배 더불어민주당 의원과 문화유목민(대표 전혜연)의 공동 주관으로 마련됐으며, 사이버불링 피해를 예술로 표현한 총 6개의 작품이 전시돼 관람객들의 높은 관심을 받았다.

‘사이버불링(Cyberbullying)’은 온라인 공간에서 특정인을 지속적으로 따돌리거나 욕설, 험담 등의 언어폭력을 가하는 행위를 뜻하는 신조어로, 최근 청소년과 유명인 중심으로 피해가 확산되고 있다.

전시에 참여한 작가들은 각자의 방식으로 사이버불링의 피해와 사회적 문제를 조명했다.

김원근 작가는 조각 작품 '연인'을 통해 험악한 외면 뒤의 진심을, 김진우 작가는 키네틱 설치작품 '말이 폭탄이 남긴 상처'를 통해 언어폭력의 충격을 형상화했다.

김태영 작가는 상처를 되돌리는 기계적 상상을 담은 'Zero settings for 28th week'를 선보였으며, 권지안(솔비) 작가는 다큐멘터리 을 통해 자신의 극복 과정을 진솔하게 표현했다. 서승준 작가는 가해자·피해자·방관자의 관계를 거울 설치작품 로, 일로스 작가는 디지털 시대의 욕망과 소비를 다룬 영상·사진작품 'new era: 욕망화된 세계'로 관객과 소통했다.

개회식에서 김영배 의원은 “익명성을 악용한 온라인 폭력이 심각한 사회문제로 번지고 있다”며 “청소년과 연예인까지 심각한 피해를 입고 있는 만큼, 이를 해결하기 위한 범사회적 협력이 절실하다”고 강조했다.

전시회에는 최민희 국회 과학기술정보방송통신위원회 위원장을 비롯해 최형두, 조정훈, 조은희, 김정재 의원 등이 참석해 초당적 협력을 통한 예방 대책 마련에 뜻을 모았다.

이번 전시는 국회 교육위원회·과학기술정보방송통신위원회·행정안전위원회·문화체육관광위원회의 여야 의원들이 공동 주최하고, 한국인터넷기업협회, 네이버, 카카오, 메타, 바이트댄스, 유튜브 등이 후원했다.

