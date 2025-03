[MWC 2025] SKT, GLOMO어워드 4관왕·6년 연속 수상

페타서스 클라우드, 고성능·고효율 AI 데이터센터 솔루션 효과 입증

GLOMO2025에서 SKT 수상자들과 야타브엔터 수상자가 존 호프만(John Hoffman) GSMA CEO와 함께 기념 사진을 촬영하는 모습.[사진=SKT]

SK텔레콤은 세계적 권위의 ‘GSMA 글로벌 모바일 어워드(GSMA Global Mobile Awards, 이하 GLOMO) 2025’에서 4관왕을 차지하고 6년 연속 수상에 오르는 쾌거를 이뤘다고 6일 밝혔다.

고성능·고효율 클라우드 플랫폼 ‘페타서스 AI 클라우드’와 사칭 문자 탐지/차단 시스템 ‘AI APS(AI-Powered Anti-Phishing & Spam System)’, AI 기반의 가상환경 상담 서비스 ‘메타 포레스트’, AI 분리배출 가이드 ‘해피해빗’으로 총 4개 부문 수상에 성공했다.

SKT는 ‘페타서스 클라우드’로 소비자와 기업에게 다양한 가능성을 제시한 클라우드 기술에 주어지는 ‘최고의 클라우드 솔루션(Best Cloud Solution)’ 부문에서 수상하는 영예를 안았다.

‘페타서스 클라우드’는 통신사의 효율적인 AI 데이터센터 운영을 지원하는 클라우드 플랫폼이다. 이 플랫폼은 XPU 및 GPU 클러스터 가상화 기술을 이용해 AI 연산에 필요한 고성능 컴퓨팅 자원을 효율적으로 관리하고 최적화한다. 이를 통해 AI 데이터센터의 운영 비용과 전력 소비를 크게 절감하면서도 안정성을 향상시킬 수 있다.

특히, ‘페타서스 클라우드’는 통신 서비스 제공에 최적화돼 있다. 이 플랫폼은 에지 AI(Edge AI) 도입을 통해 사용자와 가까운 위치에서 서비스를 제공해 응답 속도와 보안성을 향상시켜 통신 인프라 운영 효율 개선에도 기여할 것으로 SKT는 기대하고 있다.

SKT는 ‘커넥티드 소비자를 위한 최고의 이동통신 서비스(A Best Mobile Operator Service for Connected Consumers’ 부문에서도 AI 기반 피싱 문자 차단 시스템 ‘AI APS(AI-Powered Anti-Phishing System)’로 수상 명단에 이름을 올렸다.

‘AI APS’는 언어 AI 모델을 활용해 문자 메시지와 이미지 파일을 분석해 피싱 문자를 탐지하고 차단하는 기술이다. 건 당 0.1초 미만의 처리 속도로 수만 건의 데이터를 실시간으로 분석하며, 사칭으로 판단될 경우 수신 자체를 차단한다. 또한 이미 전달된 의심 메시지에 대해서는 즉각적인 경고 알림을 전송한다.

SKT는 최근 증가하는 SNS 기반 사기에 대응하기 위해 LLM 기반 스미싱 탐지 챗봇 시스템도 개발했다. 이 챗봇은 텔레그램 등 메신저 플랫폼에서 사기 의심 계정과 직접 대화하며 악성 URL을 탐지하고 차단한다.

‘AI APS’를 포함한 다방면의 스팸 저감 활동을 통해 SKT의 스팸 유통량은 2024년 6월 대비 9월에 56% 감소됐다. 이러한 성과를 인정받아 ‘AI APS’ 솔루션에 포함된 AI 챗봇 기반 SNS 사기 방지 기술은 CES 2025 혁신상을 수상한 데 이어 그 우수성을 다시 한 번 입증 받게 됐다.

또한 SKT는 ‘AI 분리배출 가이드’ 서비스로 ‘UN 지속가능 발전 목표 기여 우수 모바일상(Outstanding Mobile Contribution to the UN SDGs)’ 부문에서도 값진 결실을 맺었다.

이 서비스는 SKT의 자체 LLM인 에이닷엑스(A.X)와 딥러닝 기반의 비전 AI(Vision AI) 기술을 활용해 촬영된 물품의 종류를 파악하고, 환경부 분리배출에 맞는 적절한 방법을 제시한다. 또한 폐기물의 오염도를 분석해 필요시 세척 후 배출하도록 안내함으로써 분리배출의 효율성과 신뢰도를 높인다.

SKT는 분리배출이 까다로운 핸드폰이나 노트북 등 전자 폐기물(E-waste) 처리를 지원하는 시범 서비스도 운영 중이다. 수거된 기기는 개인정보를 삭제한 후 재활용되어 사용자들이 안심하고 편리하게 이용할 수 있다.

SKT와 ‘야타브엔터’는 AI 메타버스 심리 상담 플랫폼 ‘메타포레스트’로 ‘어린이와 청소년의 삶을 향상시킨 ‘최고의 모바일 혁신상(Best Mobile Innovation for Enhancing The Lives of Children and Young People)’ 부문에서 공동 수상하는 쾌거를 이루었다.

‘메타포레스트’는 AI 기술을 활용한 메타버스 심리 상담 서비스로, 상담사와 내담자가 실시간 표정 인식이 가능한 아바타를 통해 상호작용하며 상담을 진행하는 플랫폼이다. SKT의 AI 얼굴 표정 추적 기술이 적용되어 카메라로 보이는 사용자의 표정을 아바타에 실시간으로 구현한다.

이 플랫폼은 478개의 얼굴 주요 포인트를 감지하는 ‘얼굴 특징점 검출 기술’로 얼굴 각도, 눈썹, 입 모양을 정교하게 표현하고, ‘눈동자 특징점 검출 기술’로 시선 방향까지 섬세하게 재현한다. 이를 통해 내담자의 감정 상태가 아바타에 자연스럽게 반영되어 실제 대면 상담과 같은 몰입감 있는 소통이 가능하다.

‘메타포레스트’는 상담 종료 후 양측의 동의 하에 상담 내용을 기록하고 요악하는 기능도 제공하고 있다. 서울시교육청, 전라남도교육청을 포함한 300여 개 기관에서 활용돼, 청소년들의 정신건강 증진에도 기여하고 있다.

한편 SKT는 이번 수상으로 ‘Tech4Good‘ 부문에서 6년 연속 수상하며 사회적 가치 창출을 위한 지속적인 노력을 인정받게 됐다. 'Tech4Good' 부문은 모바일 기술을 활용해 사회적 가치를 창출하고 더 나은 미래를 만드는 데 기여한 혁신 사례를 선정해 수상한다.

SKT는 지난 2020년에 코액터스와 청각장애 택시기사 보조앱인 ‘고요한 택시’로, 2021년에는 5G 기반의 증강현실(AR) 서비스 ‘창덕아리랑’으로, 2022년에는 투아트와 시각보조 서비스 ‘설리번플러스’로, 2023년에는 LBS테크와 함께 시각장애인용 내비게이션 ‘G-EYE 플러스’로, 지난해에는 투아트와 AI 기반 시각보조 음성 안내 서비스 ‘설리번파인더’로 해당 부문에서 수상했다.

또한 SKT는 ‘최고의 클라우드 솔루션’ 부문에서도 2년 연속 수상하며 AI 인프라와 AIX 분야의 글로벌 경쟁력을 입증했다. SKT는 지난해 AI 클라우드 관리 플랫폼 ‘클라우드 레이다(Cloud Radar)’로 해당 부문에서 수상한 바 있다.

유영상 SKT 사장은 "SKT의 AI 기술들이 실제 고객의 삶과 사회에 긍정적인 변화를 만들어내고 있다는 점에 자부심을 느낀다"며 "앞으로도 SKT는 혁신적인 AI 기술로 글로벌 AI 리더십을 강화하고 사회적 가치를 창출해 나가겠다"고 밝혔다.

youn@shinailbo.co.kr

저작권자 © 신아일보 무단전재 및 재배포 금지