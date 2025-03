조원태, 대한항공 새 가치체계 'KE 웨이' 선포…통합 항공사 본격 준비

존재 이유·비전 공개…'더 나은 세상 위한 연결'

조 회장 "가장 사랑받는 항공사 자리매김 바라"

조원태 한진그룹 회장이 대한항공의 신규 기업 가치 체계 ‘KE 웨이(Way)’를 선포하고 있다. [사진=대한항공]

통합 항공사 출범을 준비하는 조원태 한진그룹 회장이 새로운 가치 체계인 ‘KE 웨이(Way)’를 선포했다.

대한항공은 4일 서울 강서구 대한항공 본사에서 창립 56주년 기념 ‘보딩데이(Boarding Day)’를 개최했다고 밝혔다. 이날 행사에는 조원태 한진그룹 회장을 비롯한 임직원 200여명이 참석했다. 해외 임직원들도 온라인으로 함께했다.

조 회장은 이날 창립 기념사를 통해 “올해 본격적인 통합 항공사 출범 준비를 시작하기에 앞서 새로운 기업 가치 체계를 제시하고자 한다”며 “‘KE(대한항공의 두 자리 코드) Way’는 우리 모두가 하나의 목표를 향해 가는 여정의 구심점이자, 대한항공의 정체성을 규정하는 핵심이 될 것”이라고 전했다.

KE Way에는 대한항공의 존재 이유와 비전, 미션 등이 담겼다.

대한항공은 자사의 존재 이유(Purpose)를 ‘더 나은 세상을 위한 연결(Connecting for a better world)’이라고 도출했다. 한진그룹의 창립 이념인 ‘수송보국(輸送報國)’을 바탕으로 고객과 사회, 전 세계를 연결해 더 나은 세상으로 나아간다는 의미다.

비전과 미션은 한국을 넘어 글로벌 네트워크 캐리어로 도약하겠다는 포부를 담았다. 새 비전은 ‘세상에서 가장 사랑받는 항공사(To be the world’s most loved airline)’로 사회적 책임 실천과 고객 만족 달성을 통해 모두에게 신뢰받고 사랑받는 기업으로서 글로벌 명성을 확보하겠다는 의지를 반영했다.

조 회장은 임직원들과 격의 없이 소통하는 타운홀 미팅도 진행했다. 그는 “새로운 기업 가치 체계인 ‘KE Way’를 통해 대한항공이 가장 사랑받는 항공사로 자리매김하길 바란다”며 “이를 이루기 위해 대한민국 최고의 항공 전문가들이자 고객들의 오랜 신뢰와 성원에 부응할 수 있는 역량과 책임감을 갖춘 우리 임직원들의 무한한 가능성을 믿는다”고 전했다.

통합 대한항공 출범을 위한 임직원 중심의 점진적 융합도 강조했다. 그는 “조직문화 융합은 장기적 관점에서 꾸준히 노력해야 하는 과제”라며 “대한항공과 아시아나항공 양사 직원들의 정서와 가치관을 충분히 고려해 점진적으로 시행해나갈 계획”이라고 말했다.

‘보딩데이(Boarding Day)’ 행사에 참석한 조원태 한진그룹 회장과 임직원들이 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=대한항공]

이달 11일 공개를 앞둔 신규 CI에 대해서도 언급했다. 조 회장은 “대한항공이 명실상부한 글로벌 네트워크 캐리어로 도약하는 시작점에 서있는 만큼 추구하는 가치와 정체성을 재정립하고 고객과 임직원들의 믿음과 신뢰를 굳건히 할 필요가 있다”며 “현재 새로운 브랜드 가치와 아이덴티티를 반영한 신규 CI를 먼저 공개하고 추후 통합 대한항공 출범 시점에 맞춰 업무 효율성을 높일 수 있는 새 유니폼도 공개할 예정”이라고 전했다.

한편 대한항공은 4일부터 10일까지 신규 기업 가치 체계에 대한 의미를 알리고 전 임직원이 참여 가능한 온라인 이벤트를 진행하는 ‘KE 커넥팅 위크(Connecting Week)’를 연다. 이를 통해 대한항공은 전 임직원이 기업 가치와 비전을 인식하고 내재화해 나갈 수 있도록 독려할 예정이다.

