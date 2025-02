이랜드, 또 다른 패션 SPA로 'NC베이직' 띄운다

PB 패션 브랜드, 내달 1일 NC 송파점에 전용매장 오픈

1만원대 데님 등 130여종 선봬…높은 가격경쟁력 '강점'

NC베이직 2025 S/S 프리미엄 린넨 셔츠. [사진=이랜드리테일]

이랜드리테일은 2023년 9월 론칭한 패션 브랜드 ‘NC베이직’을 유통형 SPA(제조·유통 일괄) 모델로 선보인다고 26일 밝혔다. 이에 따라 기존 NC베이직의 강점인 가격경쟁력은 더욱 강화하고 카테고리와 매장 규모는 확대해 유통형 SPA 시장 공략을 본격화한다.

NC베이직은 다음달 1일 NC 송파점 1층에 198㎡ 규모로 첫 모델 매장을 리뉴얼 오픈한다. ‘어반 베이직 웨어(Urban Basic Wear)’를 표방하며 의류 상품의 품목을 확대하고 이너웨어, 라운지웨어, 잡화 카테고리를 신설해 총 130여가지 상품을 선보인다.

NC베이직 브랜드 콘셉트는 ‘WEAR THE BEST, EVERY DAY’로 데님을 중심으로 한 데일리 아이템부터 출근룩, 운동할 때 입기 좋은 액티브웨어, 집에서 착용하는 라운지웨어까지 폭넓은 시즌 컬러 팔레트와 아이템 라인업을 제공할 계획이다.

대폭 확대되는 상품군은 △의류(가디건·셔츠·스웨터·데님·스커트 등) △이너웨어(캐미솔·여성 내의·남성 드로즈) △라운지웨어(파자마) △잡화(가방·모자·양말·스카프) 등의 아이템이다.

이랜드리테일이 선보이는 유통형 SPA는 유통사(리테일러)가 자체 기획·생산한 패션 브랜드 상품을 자사 유통망에 입점해 차별화된 가격 경쟁력을 갖춘 것이 특징이다. 이랜드는 백화점, 아울렛, 대형마트 등 다양한 유통 채널을 보유하고 있어 고객 접근성이 뛰어나다. NC베이직은 ‘가성비(가격 대비 성능)’를 원하는 고객층을 대상으로 좋은 성과를 내며 지난해 100억원대 매출을 기록하기도 했다.

의류 가격은 합리적이지만 품질에 직결되는 소재는 최고 수준을 구현하기 위해 해외 소싱처를 다각화했다. 글로벌 원단 소싱 전문가들이 국내를 비롯한 중국 상하이, 광저우와 베트남, 방글라데시, 인도 등 A급 원단 업체를 찾고 원사부터 생산, 후가공 공정까지 통합 관리한다. 해외 유명 브랜드도 사용하는 소재를 다양하게 발굴했다.

올해 S/S(봄·여름) 시즌 출시하는 ‘프리미엄 리넨 셔츠’와 ‘프리미엄 리넨 바지'가 대표적이다. 100% 유럽산 리넨에 면, 비스코스 등의 소재를 혼방하여 구김이 적은 셔츠를 완성했다. 이를 위해서 유럽산 리넨만을 취급하는 A급 원단 업체 20여곳 이상을 접촉해 파트너로 선정하고 이곳에서 함께 원단을 개발해 이랜드의 인도 소재 생산법인에서 제작했다.

이랜드리테일은 중국·방글라데시 소싱 지사, 베트남·미얀마·인도 생산 법인을 통해 원단 소재개발 및 생산, 봉제까지 자체 진행해 판매 가격을 낮춘다. SPA 브랜드의 대표 원가절감 방식인 △비수기 생산 △사전 기획 △대량 생산 등도 동시에 활용한다.

올해는 패스트패션 특성을 극대화하기 위해 해외에 전담조직을 설립하고 SPA 원팀을 꾸렸다. 국내 소량 입고 후 테스트 판매를 진행한 뒤 인기 제품은 리오더를 통해 ‘2일5일’ 만에 재입고하는 SCM(Supply Chain Management) 시스템을 구축했다.

NC베이직은 전체 상품의 약 80% 규모를 3만원대 이하로 구성했다. 그 중에서도 베스트셀러는 데님이다. 스트레이트, 테이퍼드, 부츠컷 등 폭넓은 핏의 데님 가격은 각각 1만원대 후반, 2만원대 후반으로 지난해 누적 판매량 15만장을 기록했다.

이랜드리테일 관계자는 “광고·마케팅없이 상품 경쟁력만으로 입소문을 타며 성장해온 NC베이직은 의류뿐 아니라 이너웨어, 라운지웨어, 잡화까지 다양한 카테고리를 추가하고 매장 규모를 확대해 새로운 쇼핑 경험을 제공할 것”이라며 “혁신적인 제조 역량을 활용해 압도적인 가격 경쟁력의 제품을 선보여 유통형 SPA 시장을 선도하겠다”고 말했다.

love1133994@shinailbo.co.kr

저작권자 © 신아일보 무단전재 및 재배포 금지