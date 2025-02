경상국립대학원 최하녕, ‘4단계 BK21사업 참여 우수’ 부총리 겸 교육부장관 표창

학위과정 3년 동안 8편의 연구성과 발표…연구 결과의 신규성·독창성 인정

“감염성질환 백신 효능 평가 및 감염성 질환 치료법 개발 연구 계속할 것”

최하녕씨 / 경상국립대

경상국립대학교(GNU) 4단계 BK21 바이오헬스산업 선도인재양성교육연구단의 참여 대학원생인 최하녕 씨(융합의과학과, 지도교수 윤승필)가 2024년 4단계 BK21사업의 우수 참여 인력으로 선정돼 부총리 겸 교육부장관 표창을 수상했다.

4단계 BK21사업 우수 참여 인력 부총리 겸 교육부장관 표창은 전국 584개 4단계 BK21 교육연구단의 참여 대학원생과 신진연구인력 중 탁월한 연구성과를 창출한 우수 인재들에게 수여하는 상으로, 2024년에는 29명의 석·박사 참여 인력이 선정됐다.

최하녕 씨는 경상국립대 대학원 융합의과학과에서 4단계 BK21사업 지원으로 ‘SARS-CoV2 및 SFTS 바이러스 감염에 의한 뇌신경염증 발생과 신경퇴행성질환 발병 기전 규명과 이를 바탕으로 하는 치료법 개발 연구’를 수행하고 있다.

연구 결과의 신규성과 독창성을 인정받아 국제 저명 학술지인 '셀리포츠메디슨(Cell Reports Medicine)'(JCR 상위 5%, IF 11.7) 및 '의학바이러스저널(Journal of Medical Virology)'(JCR 상위 8.5%, IF 6.8)을 포함하여 총 8편의 연구 성과를 학위과정 3년 동안 발표했다.

최하녕 씨는 “지도교수님으로부터 연구 설계부터 논문 작성, 투고에 이르는 모든 단계를 체계적으로 배웠고, 이를 바탕으로 독립적인 연구자로 성장하는 데 필요한 기본 소양을 배울 수 있었다.”라면서 “특히, 경희대학교 의과대학, 전북대학교 인수공통전염병센터, 농림축산검역본부 등 대학 및 정부 기관과 공동 연구를 수행함으로써 깊이 있는 연구와 함께 국가적 과제를 해결할 수 있는 연구 방법을 배울 수 있었다."며 "4단계 BK21사업 바이오헬스산업 선도인재양성교육연구단의 촘촘한 지원도 학술활동에 큰 도움이 되었다.”라고 말했다.

