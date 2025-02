"어린이들이여 오라"…스타필드, '윈터 키즈 스트리트' 실시

즐거움·활기 주고자 기획…행성구하기·라면만들기 등 다양

어린이 모델들이 스타필드 고양에서 19일까지 진행되는 '예스두들 시즌3: 두들행성을 구하라!' 행사장 앞에서 포즈를 취하고 있다. [사진=신세계프라퍼티]

신세계프라퍼티가 운영하는 스타필드는 ‘윈터 키즈 스트리트(Winter Kids Street)’를 진행한다고 7일 밝혔다.

스타필드는 겨울방학이 끝나는 아쉬움을 달래고 신학기의 즐거움을 만끽할 수 있도록 아이들의 활기를 되찾아주기 위해 이번 행사를 기획했다.

행사는 오는 19일까지 스타필드 고양에서, 21일부터 3월6일까지 스타필드 안성에서 각각 열린다.

스타필드에 따르면, 대표 키즈 콘텐츠 ‘예스 두들(Yes Doodle)’은 시즌3를 맞아 더욱 다채로운 ‘낙서 자유 구역’을 선보인다.

‘예스 두들’은 ‘두들행성을 구하라!’를 테마로 한다. 아이들은 모든 것을 까맣게 삼켜버리는 블랙홀로부터 두들 행성을 구하기 위해 출동해 다양한 낙서로 두들 행성의 에너지를 채우는 콘셉트다. 포토존인 ‘캡틴 두들 우주선’과 표정이 변하는 ‘LED 블랙홀 월’, 우주를 돌아다니는 두들 몬스터 스파크의 ‘인피니티미러’, 낙서를 먹는 두들 몬스터 ‘우주 청소부 야미’ 등 다양한 체험존이 마련됐다.

‘스타더스트룸’과 ‘우주 정거장’, ‘스핀 은하’를 체험하면 두들 몬스터 스티커를 받을 수 있다. 또한 인스타그램에 필수 해시 태그와 함께 두들 몬스터 인증샷을 올린 후 인포메이션에 방문하면 선착순으로 디아트(D-ART) 크레용을, 추첨을 통해 엔터테인먼트 이용권을 각각 받을 수 있다.

스타필드는 하림의 어린이식 브랜드 ‘푸디버디’와 함께 ‘푸디버디 탑스타’ 팝업스토어를 선보인다. 이곳에서는 세상에서 하나뿐인 나만의 커스텀 라면을 만들 수 있다. 이는 어린이가 직접 푸디버디 모델이 돼 제품표지 사진을 찍은 후 해당 사진을 활용해 나만의 특별한 푸디버디 라면을 제작하는 체험 이벤트다.

신세계프라퍼티의 취향 공유 플랫폼 ‘클래스콕’도 미리 만나는 신학기를 테마로 한 ‘레디 포 스쿨 with 클래스콕 (Ready for School with Classkok)’ 팝업을 연다. 이곳에서는 미술, 급식, 과학 등 세 가지 콘셉트의 미니 클래스가 각각 운영된다. 문구점 콘셉트의 체험존에서는 센서리 키트, 목공 신학기 용품, 커스텀 인형키링과 캐릭터 학용품을 판매한다.

