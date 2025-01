CJ ONE×이마트24, 멤버십 제휴…시너지 강화

3월부터 전 점포서 포인트 적립·사용

비즈니스 협력 통해 편의·경쟁력 제고

송만준 이마트24 대표(오른쪽)와 유인상 CJ올리브네트웍스 대표(왼쪽)가 멤버십 시너지 강화를 위한 업무협약을 체결한 후 기념 촬영을 하고 있다. [사진=양 사]

이마트24와 CJ올리브네트웍스가 멤버십 고객 편의성 및 혜택 강화와 양사 비즈니스 시너지 확대를 위해 힘을 합친다.

이마트24와 CJ올리브네트웍스는 이와 관련해 전략적 업무협약을 체결했다고 22일 밝혔다.

양사는 △CJ ONE 멤버십의 이마트24 온라인 플랫폼 적용 △이마트24 매장 내 CJ ONE 포인트 적립 및 사용 △이마트24를 CJ ONE ‘포인트바우처’ 사용처로 추가 △양사 플랫폼 활용한 사업 아이템 발굴 및 공동 마케팅 등으로 힘을 합칠 예정이다.

특히 오는 3월부터는 전국 약 6500곳의 이마트24 오프라인 매장은 물론 이마트24 애플리케이션(앱)에서 CJ ONE 멤버십 포인트를 적립·사용할 수 있다. 또한 CJ ONE B2B(기업 간 거래) 모바일 상품권 서비스인 포인트바우처가 이마트24 매장에서도 사용 가능해진다.

양사는 온·오프라인 플랫폼을 활용한 공동 프로모션을 적극 추진해 고객 참여도를 높이고 브랜드 경쟁력을 확대할 계획이다.

송만준 이마트24 대표는 “국내 대표 멤버십 서비스인 CJ ONE과의 업무협약을 통해 고객들의 편의성을 확장하고 마케팅 제휴 및 홍보를 통해 양사간 비즈니스 시너지가 확대될 것으로 기대하고 있다”며 “양사의 멤버십 서비스와 온·오프라인 유통 전문성을 발전시켜 더욱 차별화된 서비스를 지속 제공할 것” 이라고 말했다.

유인상 CJ올리브네트웍스 대표는 “국내 대표 멤버십 서비스CJ ONE과 이마트24의 온·오프라인 유통 채널 전문성을 결합해 비즈니스 성장의 기회를 확대하고 양사간 시너지도 극대화할 것”이라며 “더욱 혁신적이고 차별화된 신규 서비스를 제공해 멤버십의 가치를 한층 강화할 계획”이라고 말했다.

