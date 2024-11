포천한탄강 Y형 출렁다리, IABSE 우수 구조물상

국제교량구조공학회서 구조물 혁신부문 수상

길이 410m.폭 1.8m 국내 최장 무주탑 형식

경기도 포천시 한탄강 Y형 출렁다리가 스위스에서 열린 국제교량구조공학회에서 ‘구조물 혁신 부문’에 선정됐다.

한탄강 Y형 출렁다리가 지난 12일 스위스에서 열린 국제교량구조공학회(IABSE, International Association for Bridge and Structural Engineering)에서 ‘구조물 혁신 부문’(Innovation in Construction)에 선정됐다.

13일 경기도 포천시에 따르면 한탄강 Y형 출렁다리는 학계위원들이 참석한 가운데, 16개국 18명으로 구성된 심의위원의 엄격한 심사를 거쳐 선정됐다.

지난 9월7일 개통된 한탄강 Y형 출렁다리는 길이 410m, 폭 1.8m 국내 최장 무주탑 형식의 출렁다리다. 70kg의 성인 2,500명이 동시에 지나가도 안전하도록 설계됐다.

Y형 출렁다리는 개통 후 ‘포천 한탄강 가든 페스타’ 축제와 연계해 30만 명이 넘는 관광객이 방문하는 등 높은 인기를 끌고 있으며, 비둘기낭 폭포와 광활한 중리 벌판을 내려다볼 수 있는 특별한 관광지로 자리매김하고 있다.

백영현 시장은 “한탄강 Y형 출렁다리가 국제적으로 인정받은 것을 계기로, 한탄강의 생태자원을 보존하고, 한탄강을 더 많은 사람들이 즐길 수 있는 공간으로 만들어 경기북부를 대표하는 관광명소로 발전시키겠다”고 말했다.

한편, 국제교량구조공학회는 교량 및 구조 분야에서 가장 영향력 있는 학회로, 전 세계 100여 개국에서 약 4500명의 회원이 활동 중이다.

