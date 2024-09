[주차장] 9월 3주, ‘뉴MINI쿠퍼 C3-도어’ 출시…MINI코리아 외 2건 자동차

2024년에도 <신아일보>는 매주말 일상과 함께 할 수 있는 슬기로운 시간을 만들어주기로 했다. 생활 속 뗄 수 없는 ‘교육, 가전‧가정제품, 자동차’ 분야 등을 선정, 매주 분야별 알토란같은 정보를 접할 수 있게 전달한다. 매주말 ‘위클리 시리즈’ 코너를 통해 △알림장 △가전&쿡커 △주차장 △하늘길 타이틀로 토요일과 일요일 독자들을 찾아가겠다.

주차장은 이번‘주’ 자동‘차’ 한‘장’면의 줄임말로 한주간 신모델과 이벤트 소식을 담는다.

'뉴 MINI 쿠퍼 C 3도어'. [사진=MINI코리아]

9월3주 주차장은 MINI의 ‘뉴 MINI 쿠퍼 C 3-도어’ 국내 출시다. MINI 코리아는 가솔린 모델 ‘뉴 MINI 쿠퍼 C 3-도어’를 국내에 공식 출시했다. 르노코리아는 '뉴 르노 그랑 콜레오스' 인도식을 개최했다. BMW가 'BMW 차징 허브 라운지'를 개소한 것도 관심 이슈다.

◇MINI코리아- ‘뉴 MINI 쿠퍼 C 3 도어’ 공식 출시

MINI 코리아는 MINI 고유의 매력을 누릴 수 있는 가솔린 모델 ‘뉴 MINI 쿠퍼 C 3 도어’를 국내에 공식 출시한다. 뉴 MINI 쿠퍼 C 3 도어는 4세대로 거듭난 뉴 MINI 쿠퍼 라인업에 새로 추가한 가솔린 모델로 MINI 특유의 개성 넘치는 디자인과 경쾌한 주행 감각, 혁신적인 디지털 경험을 합리적으로 만날 수 있는 것이 특징이다. 뉴 MINI 쿠퍼 C 3 도어는 ‘에센셜’과 ‘클래식’ 두 가지 트림으로 선보인다. 뉴 MINI 쿠퍼 C 3 도어 에센셜 트림은 MINI만의 독창적인 개성과 생동하는 감성을 응축해 담은 뉴 MINI 쿠퍼 라인업의 기본형 모델이다. 지붕을 차체와 동일한 색상으로 마감하고, 검은색 미러캡과 그레이 컬러의 17인치 경량 합금 휠을 적용해 간결한 매력을 담았다. 실내 대시보드와 도어, 스포츠 시트에는 포근한 감촉의 검은색 직물 소재를 적용했으며, 밝은 톤의 새틀라이트 그레이 헤드라이너와 대비를 이뤄 근사한 분위기를 연출한다. 운전석에는 2 스포크 스티어링 휠을 장착했다. 뉴 MINI 쿠퍼 C 3 도어는 최고출력 163마력, 최대토크 25.5kg·m를 발휘하는 MINI 트윈파워 터보 직렬 4기통 가솔린 엔진과 스텝트로닉 7단 더블 클러치 변속기를 탑재했다. 정지상태에서 시속 100km까지 7.7초 만에 가속한다. 여기에 앞 싱글 조인트 스프링 스트럿, 뒤 멀티링크 서스펜션을 장착해 MINI 특유의 고 카트(Go Kart) 주행 감성을 생생하게 느낄 수 있다.

(왼쪽부터) 엠마누엘 알나와킬 르노코리아 영업마케팅본부장, 허수수 고객, 황재섭 르노코리아 영업 및 네트워크 총괄 전무가 13일 르노 성수에서 개최된 '뉴 르노 그랑 콜레오스 E-Tech 하이브리드' 특별 인도식에서 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=르노코리아]

◇르노코리아- '뉴 르노 그랑 콜레오스' 인도식 개최

르노코리아는 르노코리아 차량 최다 구매 고객에 ‘뉴 르노 그랑 콜레오스 E-Tech 하이브리드’를 전달하는 차량 인도식을 개최했다. 이번 인도식에서 뉴 르노 그랑 콜레오스 E-Tech 하이브리드를 전달받은 고객은 창원에 거주 중인 허수수 씨다. 허수수 씨는 뉴 르노 그랑 콜레오스 E-Tech 하이브리드를 포함해 르노코리아 차량을 총 26회 구매한 최다 구매 고객으로도 알려져 있다. 르노코리아는 이에 대한 감사의 마음을 전하기 위해 이번 인도식을 마련했다. 르노코리아는 이 날 행사에서 허수수 씨에게 뉴 르노 그랑 콜레오스 공식 앰버서더 오상욱 선수의 친필 사인이 담긴 굿즈, 소정의 상품권 등 다양한 선물을 증정했다. 행사에 참석한 허수수 씨는 “튼튼하면서도 주행감이 좋은 차를 찾다 보니 르노코리아의 차량을 계속 구매하게 됐 어느새 뉴 르노 그랑 콜레오스를 26번 째 차로 맞이하게 됐다”며 “앞서 그랑 콜레오스를 시승했을 때 지금까지 경험하지 못한 승차감과 정숙성을 느꼈다. 훌륭한 차인 만큼 이후 추가 구매도 생각하고 있다”고 소감을 밝혔다.

◇BMW코리아- 'BMW 차징 허브 라운지' 개소

BMW 그룹 코리아는 새로운 개념의 전기차 충전소인 ‘BMW 차징 허브 라운지’를 공식 개소했다. BMW 차징 허브 라운지(BMW Charging Hub Lounge)는 전기차 충전에 휴식을 결합한 BMW 그룹 내 전 세계 최초의 라운지형 급속충전소다. 모든 브랜드 전기차 이용객이 전기차 배터리를 충전하는 동안 고급스러운 라운지에서 휴식을 취하고, BMW 그룹 코리아의 최신 차량도 편안하게 살펴볼 수 있도록 만든 체험형 충전 공간이다. BMW 그룹 코리아는 자동차의 새로운 에너지 공급원으로 자리매김한 전기의 충전 특성에 맞춰 이용객의 배터리 재충전 시간을 보다 편안하면서도 인상적인 경험의 시간으로 전환하기 위해 지난해 말부터 ‘차징 넥스트(CHARGING NEXT)’ 프로젝트를 구상하고 실행해왔다. 경주, 주문진 등 전국 각지에 BMW 차징 스테이션을 선보인데 이어 이용객의 접근 편의성을 높이고자 유동 차량이 많은 도심 중심부에 BMW 차징 허브 라운지를 마련했다. 서울 중구 회현동에 자리한 BMW 차징 허브 라운지는 200kW급 급속충전기 6기와 카페를 포함한 실내 라운지로 구성했다. 라운지에는 BMW 럭셔리 클래스 모델이나 BMW와 MINI의 다양한 한정 에디션 모델을 만나볼 수 있는 차량 전시 공간을 별도로 준비했다.

jblee98@shinailbo.co.kr

저작권자 © 신아일보 무단전재 및 재배포 금지