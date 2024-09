시민들에게 최초 개방 및 전시회 열려

산업역사100년, 청정에너지로 도약할 100년 전시

태백시, 20일까지 '장성탄좌 클로징&어게인100’ 전시 개최. (출처=태백시 제공)

강원 태백시는 오는 20일까지 장성광업소에서 ‘장성탄좌 클로징&어게인 100’기념식에 이어 ‘태백 다시 꿈꾸다! Here, In This Place(여기, 이곳에서)’라는 컨셉으로 기념전시가 열린다.

이번 전시는 장성광업소가 88년간 역사를 마무리하며 기획된 산업역사100년과 청정에너지로 새롭게 도약할 100년을 기약하는‘장성 탄좌 클로징&어게인100’기념식과 함께 특별히 기획된 전시로 지난 6일을 시작으로 운영 중이다.

장성광업소 입구는 장성광업소의 역사와 광부들의 스토리를 엿볼 수 있는 영웅의 길로 조성되었으며, 광부들이 사용하던 중앙욕장은 메인 전시실로 석탄산업에 대한 역사와 광부의 삶을 다룬 사진 전시를 비롯해 미래 청정에너지에 대한 계획을 엿볼 수 있는 콘텐츠로 구성되었다.

그 외에도 장성광업소의 건물에 의미를 담은 벽화와 갱도입구까지 둘러보며 다양한 오브제를 만날 수 있는 전시를 광업소 내 곳곳에서 만나볼 수 있으며, 장성광업소에서 그동안 사용하던 장비를 한데 모아둔 채탄 장비 전시실도 함께 관람할 수 있다.

태백시 관계자는“장성광업소가 시민들에게 공개되는 의미있는 전시가 열리는 만큼 추석 연휴에도 문을 열 예정으로, 태백을 찾는 가족, 친척, 관광객 등 많은 분들이 전시를 관람하길 바란다”고 말했다.

