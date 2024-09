윤대통령 지지율 20%대로… 60대·70대서 큰 폭 하락

한길리서치 여론조사… 3.1%p 떨어진 27.7%

60대 12.6%p↓ 26.3%· 70대 10.2%p↓ 41.7%

(사진=대통령실)

윤석열 대통령의 국정수행 지지율이 하락하면서 30%대가 무너졌다는 여론조사 결과가 11일 나왔다.

한길리서치 여론조사(쿠키뉴스 의뢰, 7~9일 전국 만18세 이상 유권자 1025명 대상, 유선 전화면접 10%·ARS 90%, 응답률 3.9%, 표본오차는 95% 신뢰수준에 오차범위 ± 3.1%포인트)에 따르면 윤 대통령의 국정 수행에 대한 긍정평가는 지난 조사 대비 3.1%포인트 떨어진 27.7%로 나타났다.

부정평가는 1.2%포인트 상승한 67.1%였다.

'잘 모르겠다'거나 답변을 유보한 응답자는 5.2%였다.

권역별로 보면 △호남권 긍정 15.8% vs 부정 82.2% △강원 21.6% vs 77.8% △경기·인천 25.0% vs 71.9% △서울 26.3% vs 66.5% △충청권 26.5% vs 62.5% △부산·울산·경남 37.9% vs 55.2% △대구·경북 40.3% vs 55.1%으로 나타났다.

연령대별로 보면 70대 이상을 제외하고 연령 전반에서 부정평가가 높았다.

40대 긍정 21.8% vs 부정 76.5%, 18~29세 22.7% vs 66.5%였다. 50대에서도 부정응답(73.7%)이 긍정응답(24.1%)보다 우세한 것으로 나타났다.

특히 60대와 70대에서의 지지율 하락이 눈에 띄었다.

60대의 긍정평가는 직전 조사(38.9%)보다 12.6%포인트나 하락해 26.3%를 기록했다. 부정평가는 68.8%로 10.3%포인트 올랐다.

70대 이상(41.7%, 10.2%포인트↓)에서도 직전 조사 대비 지지율이 크게 하락했다. 다만 긍정평가 41.7%, 부정평가 47.3%로 오차범위 내였다.

한편 여론조사의 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위 홈페이지를 참조하면 된다.

gakim@shinailbo.co.kr

저작권자 © 신아일보 무단전재 및 재배포 금지