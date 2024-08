모히건 인스파이어, 11월 ‘웨스트라이프’ 내한 공연

8월 7일 선예매·9일 일반 예매 오픈

인스파이어 아레나 공연 모습 (사진=모히건 인스파이어)

모히건 인스파이어 엔터테인먼트 리조트(이하 ‘모히건 인스파이어’ 또는 ‘인스파이어’)가 오는 11월 23일 국내 최초 다목적 실내 공연장 ‘인스파이어 아레나’에서 개최하는 '인스파이어 콘서트 시리즈 #2: 웨스트라이프 (Westlife)' 내한 콘서트의 티켓 오픈 일정을 공개했다.

이번 공연은 인스파이어 아레나가 주최하는 ‘인스파이어 콘서트 시리즈’의 두 번째 글로벌 아티스트의 단독 공연으로, 지난 7월 예정이었던 기존 내한 공연 일정이 11월 23일로 새롭게 결정되면서 기존 예매자들에 대한 예우로 선예매가 진행된다.

7일 오후 8시부터 인터파크 티켓을 통해 선예매를 실시한 후, 잔여석에 한해 동일 예매처에서 9일 오후 8시부터 일반 예매를 진행할 예정이다. 또한 인스파이어 공식 홈페이지를 통해 공연 티켓 및 숙박 등을 연계한 특별 패키지 구성도 선보일 예정이다.

13년 만에 한국 무대에 서는 웨스트라이프는 지난 25년간 사랑받으며 수많은 명곡을 히트시킨 아일랜드 출신 글로벌 팝 밴드이다. 서정적인 멜로디 라인과 풍성한 화음이 돋보이는 팝 발라드 장르 음악으로 전 세계적으로 5,500만 장 이상 음반 판매, 21세기 영국에서 가장 많은 앨범을 판매한 그룹 (2010년 기준)으로 기네스 등재 등 전무후무한 기록을 세운 밴드이다. ‘유 레이즈 미 업 (You Raise Me Up)’, ‘아이 해브 어 드림 (I Have A Dream)’, ‘시즌 인 더 선 (Season In The Sun)’, ‘업타운 걸 (Uptown Girl)’ 등 수많은 히트곡을 보유하고 있으며, 1집 '웨스트라이프 (Westlife)'의 타이틀곡 ‘마이 러브 (My Love)’ 발매 당시 국내에서도 주요 음원 차트에서 6주간 1위를 차지했다.

감미로운 목소리와 친숙한 멜로디로 한국 팬들에게도 꾸준한 사랑을 받아온 웨스트라이프의 이번 공연은 모든 세대가 즐길 수 있는 명곡들로 구성된 세트리스트와 환상적인 라이브로 국내 관객들에게 진한 감동을 안길 것으로 기대된다.

인스파이어 아레나는 지난 3월 '인스파이어 콘서트 시리즈 #1: 마룬 파이브'를 비롯해 각종 대형 K-pop 공연 및 다양한 장르 콘서트를 성공적으로 개최하며 선진적인 라이브 음악 공연장의 입지를 다지고 있다. 세계 최고 수준의 음향 시설 및 무대 연출 설비, 관객 시야를 가리지 않도록 설계된 객석 구조 등이 공연 관람의 감동을 배가시키고, 리조트 내 복합 엔터테인먼트 공간, 숙박, 쇼핑, 다이닝 등의 다채로운 경험이 연계되어 공연을 즐기는 새로운 패러다임을 제시하고 있다.

하반기에는 웨스트라이프의 내한 공연 이외에도 다양한 엔터테인먼트 라인업을 선보일 예정이다. 8월 10일 크로스오버 장르 합동 공연 ‘2024 더 마스터피스 콘서트’를 선보이며, 8월 23~25일 동안에는 메이저 e스포츠 대회 ‘2024 발로란트 챔피언스 서울’ 결승전 시리즈, 8월 31일~9월 1일에는 태민의 첫 솔로 월드투어 ‘이페머럴 게이즈(Ephemeral Gaze)’를 개최한다. 9월에는 ‘세계지식포럼’ 등 글로벌 비즈니스 포럼도 예정돼 있어 국제적 공연 및 이벤트 개최지로의 활약이 예견된다.

