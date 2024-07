알리바바, 여성 올림픽 선수 업적 기념 단편 영화 공개

AI 기술로 스포츠 역사적 순간에 색채·생동감 더해

수잔 렝글렌 전설적인 프랑스 테니스 선수이며 1920년 올림픽 챔피언 이미지.[사진=알리바바 클라우드]

국제올림픽위원회(IOC)의 공식 파트너인 알리바바그룹은 여성 올림픽 선수의 업적을 담은 단편 영화 ‘To the Greatness of HER(그녀의 위대함을 위하여)’를 25일 공개했다.

8분짜리 단편 영화는 19세기부터 현대까지 성평등의 역사를 다루며 알리바바 클라우드의 AI 기술로 여성 올림픽 선수의 업적을 담은 빈티지 사진을 복원하고 색을 입혔다. To the Greatness of HER는 7월 24일 2024 파리 올림픽(파리 2024)을 기념하는 ‘알리바바 이브닝(Alibaba Evening)’ 행사에서 최초로 공개됐다.

토마스 바흐(Thomas Bach) IOC 위원장은 "해당 영화는 스포츠 역사 속에서 여성의 놀라운 발전을 조명한다”며 “AI 기술을 통해 여성 스포츠인들의 업적에 다채로운 색깔로 빛을 더한 알리바바그룹에 감사를 표한다. 이 영화는 올림픽 커뮤니티의 중요 우선순위 중 하나인 ‘스포츠에서 여성권 강화’와 ‘스포츠 산업에서 또 스포츠를 통해 여성의 역량을 강화한다’는 이념을 다시 한번 돌아보도록 도와준다”라고 말했다.

이어서 그는 "성평등을 위한 노력은 팀 스포츠와 같다. 모두가 각자의 역할을 수행하며 모범을 보여야 하는데, 이번 단편 영화 제작 과정에서 알리바바그룹은 성평등을 위한 본이 되었을 뿐만 아니라 기술적 전문성을 활용해 이 중요한 주제를 다시금 강조했다"라고 덧붙였다.

성평등 확립을 위한 IOC의 노력은 그동안 여성 선수의 스포츠 참여율을 증가시켜 왔다. 1900년 파리 올림픽의 여성 선수 참여율은 2.2%에 불과했지만, 1924년 파리 올림픽에서 그 비율은 4.4%로 증가했다. 2024 파리 올림픽에서는 최초로 여성과 남성 선수에게 동일한 쿼터(quota)를 배정해 여성 선수 참여율이 약 50%에 이르렀다.

알리바바그룹은 이를 기념해 단편 영화 ‘To the Greatness of HER’를 제작했으며 중국의 장산(Zhang Shan), 미국의 캐서린 스윗저(Kathrine Switzer), 프랑스의 수잔 렝글렌(Suzanne Lenglen) 등 세 명의 저명한 여성 운동선수를 조명했다.

크리스 텅(Chris Tung) 알리바바그룹 전략개발부문 사장은 “알리바바그룹은 포용성과 평등을 옹호하는 IOC와 긴밀히 협력하게 된 것을 자랑스럽게 여긴다. 이는 알리바바그룹이 확고히 지키는 핵심 가치”라며 “클라우드 기반 AI를 통해 과거를 더욱 깊이 이해하고 여성 운동선수들의 업적을 조명한 이 프로젝트는 우리가 소중히 여기는 가치를 증진시키기 위해 기술을 활용할 수 있는 훌륭한 예시다”라고 밝혔다.

알리바바그룹은 직원들의 성장과 가치 창출을 위해 다양성, 평등 및 포용성을 중시하는 문화를 조성하기 위해 노력하고 있다. 여성들의 혁신과 리더십은 기업 발전에 중요한 역할을 하고 있으며 알리바바그룹의 전체 직원 중 여성 비율은 47.2%에 달하며 관리직의 41.4%와 이사회 구성원의 30%가 여성이다.

youn@shinailbo.co.kr

저작권자 © 신아일보 무단전재 및 재배포 금지