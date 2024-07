큐텐, K팝 굿즈 구매 글로벌 성지 정조준

에이티즈 '실버 포일' 판매…위시플러스 내 별도 카테고리 생성

자사 인프라 활용한 수요 대응…"국내외 통합 판매·물류 지원"

위시플러스 K팝 페이지. [이미지=큐텐]

큐텐(Qoo10)이 전 세계 KPOP(코리아 팝) 팬들의 굿즈 구매 성지로 거듭난다.

큐텐은 위시플러스(Wish+), 큐텐 싱가포르(Qoo10 SG)가 K팝 아티스트 에이티즈(ATEEZ)의 공식 굿즈 실버 포일(Silver Foil) 글로벌 판매처로 합류했다고 9일 밝혔다.

에이티즈는 최근 열 번째 미니앨범 ‘골든 아워 : 파트 1(GOLDEN HOUR : Part.1)’을 발매했다. 해당 앨범은 미국 빌보드 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’에 4주 연속 진입하는 등 해외에서 뜨거운 반응을 얻고 있다.

실버 포일은 에이티즈의 2024 월드투어 ‘투워즈 더 라이트 : 윌 투 파워(TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER)’를 기념해 발행됐다. 실버 포일은 월드투어 콘셉트를 한국의 이미지로 담은 패키지와 특전 포토카드로 구성됐다. 상품은 멤버별 실버 포일 총 8종과 단체 실버 포일 1종 등 총 9종이다. 단체 실버 포일의 경우 전체 멤버의 포토카드에 각 멤버별 실버 포일을 수집할 수 있는 병풍 스탠드가 추가 제공된다.

에이티즈 실버 포일은 공식 판매 오픈일인 7월10일 0시(한국시각)부터 소속사의 공식 자사몰인 케이큐 숍(KQ SHOP) 외에 큐텐의 글로벌 플랫폼 등에서 구매 가능하다. 큐텐과 위시플러스 서비스 국가인 아시아, 북미, 유럽, 오세아니아의 주요 국가에 사는 에이티즈 팬들 중 큐텐 고객은 현지 통화로 구매하는 것은 물론 직배송받을 수 있다.

큐텐은 이번 판매를 기점으로 K팝, K컬처(Culture) 글로벌 판매 채널로 경쟁력을 본격 강화한다. 이를 위해 위시플러스 내 한국 브랜드 상품을 위한 전용 판매 채널인 K에비뉴(K-Avenue)에 별도의 K팝 카테고리를 생성했다. 큐텐은 다양한 공식 굿즈와 앨범은 물론 글로벌 팬미팅 티켓, 투어 상품 등의 판매에도 나선다.

큐텐은 전 세계 고객을 확보한 종합 커머스 플랫폼의 강점을 활용해 글로벌 K팝 팬의 다양한 수요를 저격한다는 계획이다.

큐텐은 이와 함께 자체 보유한 국내외 플랫폼으로 자사몰을 운영하는 K팝 엔터테인먼트사들의 글로벌 판로 확대를 지원할 전망이다. 이에 따라 엔터사들은 위시플러스, 큐텐 싱가포르, 샵클루스(ShopClues), 티몬·위메프·인터파크쇼핑 등 큐텐 계열 플랫폼에 대한 원스톱 상품 등록과 큐익스프레스를 활용한 국내외 물류 통합 등을 기대할 수 있다.

조미영 큐텐 북미 사업 총괄 실장은 “위시플러스가 한국 상품의 해외 판매에 최적화된 글로벌 플랫폼으로 채비를 갖췄다. 특히 K팝 상품의 전면 배치는 K팝 엔터테인먼트사와 위시플러스 모두에 성장 원동력이 될 것”이라며 “위시플러스와 큐텐의 해외 플랫폼이 세계 각지에서 K컬처의 핵심 구매 채널로 자리매김하길 기대한다”고 밝혔다.

ksh333@shinailbo.co.kr

