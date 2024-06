기획학자 허영훈, "국내 최초 기획학과 설립할 대학 찾습니다"

"기획학은 인간의 '바람'과 '새김' 및 그 관계의 가치를 중심적으로 연구하는 학문"

교육부가 지난 2월 국무회의를 통해 학과 및 학부 설치를 대학 자율에 맡기는 고등교육법 시행령 일부개정령안을 심의·의결했다. 이를 가장 먼저 반긴 사람은 기획전문가로 잘 알려진 댄허코리아 허영훈 대표다.

대학과 대학원 석박사 과정에서 법학을 전공한 허 대표는 육군정훈공보사관 17기로 임관해 제22보병사단 사령부 공보장교로 3년간 군 복무 후 전역과 동시에 공채 41기로 삼성전자에 입사해 반도체 기획팀에서 약 6년간 법무 담당자로 근무했다.

2006년 문화예술계에 뛰어든 허 대표는 지난 2015년부터 '기획'에 관한 학문적 이론을 체계화하기 시작했으며, 문화예술학 박사과정을 거쳐 2021년 국내 최초 기획 교과서인 'PLANNING 0.0'과 올해 2월 리커버판 '플래닝 제로'를 펴내며 '기획학자'라는 수식어를 스스로 달았다. '스스로'로 표현한 이유는 현재 국내 학문 체계에 '기획학'이 포함되어 있지 않으며, 세계적으로도 관련 학계에 공식적인 기획학자들이 없기 때문이다.

당연히 국내 대학에도 '기획학과'가 없다. 물론, 공연기획학과, 게임기획학과 등 특정 분야의 기획을 전공하는 학과는 일부 대학에 설치되어 있지만, 이는 모두 전공 중심의 기획 실무를 주요 내용으로 하는 것이며, 기획을 학문적 관점에서 다루는 것은 아니다. 물론 과거에 기획을 관리과학계열이나 절차이론 또는 정치경제학적 견지에서 학문적으로 접근한 사례도 있다. 그러나 허 대표는 이러한 연구에 대해 ‘기획을 올바로 정의하지 못한 데서 발생한 접근 상의 오류’라고 설명하면서 ‘기획학은 사회과학으로 접근할 수도 있지만, 정확히는 인문학의 후속 학문’이라고 설명했다.

과거 국민대학교 강사 및 한림대학교 글로벌협력대학원 겸임교수를 거쳐 지난 2018년부터 고려사이버대학교 문화예술경영학과 겸임교수로, 2020년부터 서울디지털대학고 문화예술경영학과 객원교수로 교육계에 몸담은 허 대표는 최근 학원교육전문기업인 (주)엠스트가 예술영재들을 위해 설립한 서울영재아카데미 책임교수로도 활동하고 있다. 또한 2022년부터는 국내 최초 초등학생을 대상으로 하는 기획 수업을 주 1회 온라인 라이브로 강의하고 있다.

허 대표가 지난 10년간 대학에서는 물론, 정부와 지자체, 기업, 학교 등에서 다양한 주제의 초청 강연을 펼치면서 강조한 핵심 키워드는 '기획'이었다. 그러면서 그의 책에 '사회의 모든 문제는 기획의 부재에서 비롯된다', '기획을 알면 보이고, 기획을 하면 변한다', '그것이 무엇이든 기획이 답이다' 등 수많은 명언들을 쏟아내며 각계로부터 강의와 컨설팅 등 러브콜을 받았다. 이는 매년 다양한 기업을 대상으로 하는 '기획 컨설팅'이 자리를 잡은 이유이기도 하다.

허 대표가 자타공인 '기획전문가'의 타이틀을 얻게 된 것은 교육활동에 매진한 이유뿐만이 아니다. 그는 현재 모 신문사 문화부장이자 기자로도 활동하고 있으며, 교육 및 문화예술분야 회사와 단체 등 3곳에서 '기획이사'로 일하고 있다. 대표적으로는 세계 최정상 비보이 ‘진조크루’를 들 수 있다. 그 밖에도 수석연구원, 전문위원, 평가위원에서부터 공연기획 및 연출가, 작사 및 작곡가, 카피라이터, 음악회 사회자, 방송 진행자, 작가 등 무려 38개에 달하는 현직을 보유하고 있기 때문이다. 그야말로 국가대표 'N잡러'다. 허 대표는 N잡러가 되는 비밀을 '기획력'이라고 답한다.

기획전문가에서 이제 기획학자의 길을 스스로 나선 허 대표는 그의 저서에서 '기획'을 ‘바라는 것을 새기는 것’으로 정의하고 이것이 '올바른 정의'라고 역설했다. 영어로 표현하면 ‘Planning is engraving the wish’다. '기획'은 한자(漢字)로 '바랄 기(企)'와 '새길 획(劃)이 결합된 단어라는 것을 그 근거로 하고 있다. 이를 바탕으로 허 대표가 정의한 '기획학'은 다음과 같다.

‘기획학(企劃學)이란 인간의 '바람'과 '새김' 및 그 관계의 가치를 중심적으로 연구하는 학문’을 말한다. 영어로 표현하면 ‘The term 'planning' means the study of human 'wish' and ’engraving‘ and the value of their relationship’이다.

또한 허 대표는 기획학의 세부 연구 영역을 3가지로 분류했다. '국가적 기획', '사회적 기획' 및 '개인적 기획'이 그것이다. 법학에서 '법적으로 보호되는 이익 또는 가치'를 의미하는 '법익(法益)'을 국가적, 사회적, 개인적 법익으로 구분한 것과 같은 기준을 사용하고 있다.

국내 최초 대학 내 기획학과 설립 추진에 대해 허 대표는 "세계 최초로 1930년대에 인도의 한 대학에서 기획학과를 운영했던 기록은 찾을 수 있었다"라고 말하면서, "그러나 그 이후 미국에서 '건축기획'이라는 용어가 등장하면서 기획은 학문이 아닌 실무 영역으로 이동한 것으로 보인다"며, "그러나 현대사회에서 가장 중요한 것은 '기획'이다. 세계 1등 기업의 경쟁력이 모두 기획'에서 출발했다는 공통점을 무시해서는 안 된다. 지금은 기업이 가진 거대한 기획의 힘을 개인도 가질 수 있는 시대다. 이를 '현대기획학'으로 설명할 수 있다"고 역설했다.

대학 내 기획학과 설치 시기를 약 2년 후로 잡은 것에 대해 허 대표는 "올해 초부터 기획학총론을 집필 중인데, '현대경영학'을 창시한 피터 드러커 박사를 떠올리며 '기획학'과 '현대기획학'이라는 두 마리 토끼를 동시에 잡기로 방향을 전환했다"며, "기획의 기능을 제대로 활용하려면 기획에 관한 이론과 실무를 올바로 이해하는 것이 무엇보다 중요하기 때문에 다양한 교재 개발에 추가 시간을 투입하기로 했고, 이와 더불어 기획학과에서 강의를 담당할 교수의 자격에 대한 구체적 기준을 고심 중인 것도 그 이유다"라고 밝혔다.

대학에서 기획학을 전공하게 될 학생들은 구체적으로 어떤 과정을 거치게 되는지에 대해 허 대표는 "아직은 공개할 수 없지만, 이미 1학년부터 4학년까지의 전공과목 커리큘럼을 1차 완성한 상태며, 인접 학문과 연계한 교양 선택 및 필수 과목도 정리를 마쳤다"면서, "중간고사와 기말고사를 통한 기획안 제출 및 학년별 필수적으로 이수해야 할 '기획전문가 벨트 과정'도 기획안을 완성한 상태다. 여기에 기획학 전공자들과 희망하는 타 학과 학생들을 대상으로 하는 대학 내 평가 기구인 '기획전문가 센터' 운영 방안과 '기획전문가 자격증'에 대한 구체적 그림도 완성했다"고 전했다.

기획학과 졸업생 진로에 대해서는 "장벽이 없다. 어떤 분야든 취업할 수 있다. 조직의 경우 기획 부서는 물론이고, 인사, 재무, 개발, 마케팅, 홍보, 법무 등 어떤 부서에서도 일할 수 있다. 아마 졸업생에 대한 우수 기업들의 모셔가기 경쟁이 치열하지 않을까 싶다"며 자신감을 피력했다.

교육계 한 관계자는 "실무에서는 가깝지만, 오히려 학문적으로 기획을 정리한 사례는 찾아보기 힘들다"며, "세계 최초 현대기획학 연구가 한국에서 촉발되길 기대한다"고 전했다.

사실 뚜껑을 열어봐야 알겠지만, 어느 대학이 국내 최초로 '기획학과'를 설립하게 될지는 아무도 모른다. 만약 대학 내 기획학과가 설치된다면 허 대표가 그의 책에서 드러낸 바람과 같이 '국민 모두가 기획력을 갖추는 것'이 가능해지지 않을까 싶다. 현대경영학을 창시한 피터 드러커 박사의 영향력처럼, 현대기획학을 창시한 기획전문가 허영훈의 영향력이 과연 어디까지 퍼지게 될 지 그의 행보를 기대하고 응원하는 목소리가 더욱 커지고 있다.

wonyoung55@hanmail.net

저작권자 © 신아일보 무단전재 및 재배포 금지