대전혁신센터, 몽골 AC와 협약

몽골 울란바토르서 ‘피치 투 파트너십’ 공동 개최

대전혁신센터 황윤성(왼쪽) 경영기획본부장이 이노허브 관계자와 협약을 맺는 모습 (사진 출처=대전혁신센터)

대전창조경제혁신센터가 스타트업의 몽골 시장진출을 가속화하기 위한 협력을 강화하고 있다.

11일 대전혁신센터에 따르면 지난달 몽골 울란바토르에서 몽골 과학단지청과 공동으로 ‘제2회 피치 투 파트너십(Pitch to Partnership)’을 개최했다.

이번 행사에는 대전혁신센터 황윤성 경영기획본부장이 참여해 몽골 스타트업 13개사의 사업 아이템 발표를 심사, 한국 스타트업과 협력을 희망하는 스타트업 5개사를 선발했다.

‘피치 투 파트너십’은 지난해 9월 ‘스타트업 코리아 인베스트먼트 위크(Startup Korea Investment Week)’의 부대행사로 처음 진행, 한국·몽골 우수 스타트업의 온라인 밋업을 개최해 양국의 시장 진출 기회를 제공한 바 있으며, 과학단지청의 요청으로 매년 정례화될 예정이다.

대전혁신센터는 이번에 선발한 스타트업 5개사를 대상으로 국내 스타트업과 매칭할 수 있는 방안을 검토 중이다.

특히 대전혁신센터는 지난해 몽골 액셀러레이팅 기관인 소크라투스 스타트업 스튜디오와의 협약에 이어, 몽골과학기술대학교(Innovation and Technology Transfer Center of the Mongolian University of Science and Technology)·엠스타허브(MStars Hub)·이노허브(INNOhub) 등 3개 액셀러레이팅 기관과도 협약을 체결했다.

이번 협약으로 △벤치마킹을 위한 산업시찰 연계 지원 △보육·지원기업 및 회원사의 글로벌 역량 강화를 위한 공동 사업 기획 및 추진 △스타트업의 상대 국가 시장진출 공동 지원 등 양국 스타트업 진출 활성화에 주력, 대전 지역 스타트업의 몽골 시장진출이 가속화될 것으로 전망된다.

한편 대전혁신센터는 몽골 액셀러레이팅 기관과 협력해 지난해 ‘피치 투 파트너십’에 참여한 노바락토와 D&C바이오텍 등 보육기업의 몽골 시장진출을 가시화하고 있다.

아마르사나 과학단지청 원장은 “최근 몽골도 스타트업을 육성하고 유치하기 위해 많은 노력을 기울이고 있다”며 “글로벌 진출의 첫 번째 단계로 대전혁신센터와 진행한 ‘피치 투 파트너십’ 행사의 성과가 대단히 고무적이었으며, 향후 더욱 많은 연계협력이 이루어지길 바란다”고 전했다.

박대희 대전혁신센터장은 “지난해 연을 맺은 몽골과 보다 확장된 양국 스타트업 교류의 장을 마련했다”면서 “국내 스타트업의 글로벌 진출을 지원하기 위해 몽골, 베트남 등 다양한 국가와 연계협력을 확장할 예정”이라고 밝혔다.

jsyang@shinailbo.co.kr

저작권자 © 신아일보 무단전재 및 재배포 금지