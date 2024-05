강원예술고, 학교 탐방 체험 행사 개최

예술전공 진로‧진학 탐색

강원예술고등학교(학교장 장국철)는 5월 28일(화)과 5월 30일(목) 양일간 오전 10시부터 오후 2시 40분까지 본교 제비나래홀 행사장에서 ‘2024 예술전공 진로‧진학 탐색을 위한 학교 탐방 체험’ 행사를 개최한다.

이번 행사의 주제는 예술가를 꿈꾸다 ‘Dream of becoming an artist’로, 음악, 미술, 무용에 관심이 있는 중학생의 사전 참가 신청을 받아 진행하며, 도내 25개 중학교 학생, 학부모, 교사 등 300여 명이 행사에 참여할 예정이다.

이번 학교 탐방 체험 행사는 평소 음악, 미술, 무용에 흥미와 소질을 가진 학생들이 예술에 더욱 관심을 높여 진로·진학의 꿈을 키워나갈 수 있도록 지원하기 위해 마련되었으며, △학교 소개 △공연 관람 △학교 시설 탐방 △입시설명회 △전공실기 수업 참관 등 다양한 프로그램으로 진행될 예정이다.

추후 학교 탐방을 희망하는 학교 또는 개인 참가를 희망하는 학생이나 학부모는 강원예술고등학교 예술홍보부로 문의하면 된다.

장국철 교장은 “미래 예술문화를 이끌어 갈 예술 인재의 요람인 강원예술고등학교에서 중학생 여러분의 꿈을 키우는 계기가 되길 바란다”라고 말했다.

