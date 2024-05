CU, 자연 그대로의 한입! 건강 견과 브랜드 ‘Get Natural’ 론칭

CU가 헬시 플레저 트렌드에 맞춰 건강 견과 브랜드 ‘Get Natural’을 론칭했다. [제공=CU]

프랜차이즈 편의점 CU가 ‘Get Natural’ 시리즈를 선보였다. ‘건강한 자연 그대로의 한입’을 콘셉트로, 견과류와 건과일 등 다양한 농산 원물들을 담아 총 12종의 다채로운 라인업으로 출시된다.

특히 CU는 가볍게 먹는 간식을 고를 때도 건강 관리에 몰입(Digging)하고 주원료와 영양성분까지 고려하는 소비자들을 겨냥해 고품질의 원물들을 그대로 전달하기 위해 힘썼다.

이를 위해 CU는 견과류 전문 제조사 ‘더채움’과 협업했다. 해당 업체는 견과류 세계 최대 업체인 미국 파라마운트팜즈社와 기술 제휴를 맺고 해외 원산지들에서 원물을 직수입하는 등 37년의 견과류 제조 노하우를 보유하고 있다.

‘Get Natural’ 시리즈 역시 원물 수작업 선별 과정과 특허 받은 저온 로스팅 기술 및 전 공정 항온∙항습 시스템 등 엄격한 품질 관리 기준을 통해 최고 품질로 제조했다.

BGF리테일 가공식품팀 이근웅 MD는 “일상 생활에서 건강 관리에 신경을 쓰는 고객들이 크게 늘어나면서 선제적으로 건강 먹거리 라인업을 강화하고 있다”며, “앞으로도 CU는 맛과 품질을 높인 차별화 건강 식품들로 고객들이 쉽고 간편하게 건강을 챙길 수 있도록 도울 것”이라고 말했다.

한편 CU는 이번 Get Natural 출시를 기념하며 풍성한 행사를 준비했다. Get Natural 시리즈를 Get 커피와 함께 구매하면 1천원 할인해주는 콤보 행사를 진행한다. 또, 6월에는 7종(아몬드, 피칸, 캐슈넛, 피스타치오, 호두, 건자두, 무화과)에 대해 2+1 행사를 진행하며, 믹스 2종(믹스넛츠, 믹스베리넛츠)를 각 1천원 할인해준다.

