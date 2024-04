영천소방서, 소방안전교육 패러다임 집중 홍보

영천소방서는 소방안전문화 분위기 확산을 위해 새롭게 변한 소방안전교육 패러다임을 집중적으로 홍보한다고 지난 29일 밝혔다.

이번 홍보는 최근 예측 불가능한 재난이 늘어나고 재난의 유형이 복잡해짐에 따라 국가와 개인이 함께 실천하는 안전문화 분위기를 확산시키고자 추진됐다.

소방청에서는 지난 1월 국민 개개인의 재난대비·대응능력 향상과 피해 감소를 위한 소방안전교육의 변화를 모색하고자 공모를 통해 ‘나와 너, 우리의 안전한 시간’슬로건을 선정했다.

선정된 슬로건에는 ‘스스로를 지키고(By Myself), 이웃을 돕고(By Each Other), 정부 역할을 다하는(By Government)’ 함께 실천하는 안전문화 확산의 내용이 담겼다.

소방서는 해당 슬로건 홍보와 소방안전교육 패러다임 확산을 위해 ▲다양한 시민 생활 접점 매체를 활용한 홍보 ▲지역 언론매체를 활용한 전략적 홍보 ▲카드 뉴스 및 플래카드 게재 ▲인스타그램 등 SNS 및 누리집 팝업 홍보 ▲소방안전교육 시 패러다임 전파 등의 방법으로 홍보활동을 적극 추진할 예정이다.

박영규 영천소방서장은 “예측 불가능하고 점점 복잡해지는 재난 환경에서 소방안전문화 분위기의 중요성이 강조되고 있다”며 “소방서는 소방안전교육과 각종 홍보를 통해 안전문화 분위기 확산에 최선을 다하겠다”고 전했다.

