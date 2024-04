상주소방서, 소방안전교육 패러다임 확산 홍보

'너와 나, 우리의 안전한 시간'으로 슬로건 선정

슬로건 관련 카드뉴스 배포과 광고 추진 등 다양한 홍보

소방안전교육 슬로건 홍보_사진 1

경북 상주소방서는 복잡하고 예측이 불가능한 재난사고와 미디어의 발달 등 안전문화 확산을 위해 소방안전교육 패러다임 확산 홍보에 나섰다고 25일 밝혔다.

이번 홍보는 예측이 불가능하고, 복잡‧다양화 된 ‘신(新) 재난안전’에 대해 ‘스스로를 지키고(By Myself), 이웃을 돕고(By Each Other), 정부 역할을 다하는(By Government)’ 함께 실천하는 내용이 담긴 슬로건을 홍보하고자 추진된다.

이에 따라 상주소방서는 '너와 나, 우리의 안전한 시간'으로 슬로건을 선정하고 슬로건 관련 카드뉴스 배포과 광고 추진 등 다양한 홍보에 나설 계획이다.

백승욱 소방서장은 “찾아가는 소방안전교육과 119안전체험부스를 통한 홍보도 지속적으로 추진하겠다”며 “시민분들도 안전사고와 소방안전교육에 관심을 부탁드린다”고 말했다.

[신아일보] 상주/ 김병식 기자