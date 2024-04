한국타이어, 12일 '하루'…봄철 맞이 47% 할인 이벤트

네이버 스토어·라이브 방송, 주요 제품 할인…8만원 상품권 증정

한국타이어 네이버쇼핑 브랜드데이 이미지. [이미지=한국타이어]

한국타이어앤테크놀로지(한국타이어)가 봄철 타이어 교체 시즌을 맞아 최대 47% 할인 특별 이벤트를 진행한다.

한국타이어는 오는 12일 하루 동안 네이버 공식 브랜드스토어에서 브랜드데이 프로모션과 라이브 방송을 진행해 특가 할인을 포함한 다채로운 혜택을 제공한다고 11일 밝혔다.

한국타이어는 행사 기간 중 △플래그십 타이어 브랜드 ‘벤투스(Ventus)’, △세계 최초 풀라인업 전기차 전용 타이어 브랜드 ‘아이온(iON)’, △SUV용 타이어 브랜드 ‘다이나프로(Dynapro)’, △컴포트 타이어 브랜드 ‘키너지(Kinergy)’ 등 ‘한국(Hankook)’ 브랜드 주요 제품을 최대 47% 할인된 금액으로 판매한다.

이번 행사에서는 봄맞이 프로모션 혜택을 동시에 적용해 동일 제품 4개 구매 시 최대 8만 원 상당의 신세계 상품권을 증정한다. 구매 후 포토리뷰를 작성한 고객에게 스타벅스 커피 기프티콘도 증정한다.

또 △아이온 에보(iON evo) △아이온 에보 AS(iON evo AS) △벤투스 S1 에보 Z(Ventus S1 evo Z) △벤투스 S1 에보 Z AS(Ventus S1 evo Z AS) 제품은 4개를 구매할 경우 ‘30일 해피보증’ 혜택을 제공한다. 구매 후 30일 동안 불만족 시 100% 환불이 보장된다.

이와 함께 저녁 7시부터 8시까지 진행되는 쇼핑라이브를 통해 아이온 에보 AS, 아이온 에보 AS SUV, 아이온 ST AS SUV 등 전기차 전용 타이어를 구매할 경우 최대 40%의 할인 혜택을 제공받을 수 있다. 또한 방송 중 제품을 구매한 고객 가운데 선착순 30명에게는 2만 원 상당의 ‘채비’ 전기차 충전 크레딧을 증정한다.

별도로 30명을 추첨해 20만 원 상당의 ‘BMW 드라이빙 센터 스타터 팩’을 제공한다. 방송에서 진행되는 퀴즈의 정답을 맞힌 고객에게는 추첨을 통해 10명에게 스타벅스 커피 기프티콘을 경품으로 전달한다.

한국타이어는 브랜드스토어 구매 고객에게 무료 배송은 물론 제조일로부터 6년 이내 제조사 과실로 타이어 파손 시 마모율에 따라 보상해 주는 ‘품질보증 서비스’, 구매 후 1년 또는 주행거리 1만6000km 내 타이어가 파손된 경우 동일 제품으로 교환해 주는 ‘안심서비스’도 제공한다.

jblee98@shinailbo.co.kr

