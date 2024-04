지상파 3사 출구조사 "범야 200석 안팎 압승… 與 개헌저지선 위태"

KBS, 與 87~105석 vs 민주 178~196석

이재명 더불어민주당 대표, 이해찬·김부겸 상임공동선거대책위원장 등 당 지도부가 10일 오후 국회 의원회관에 마련된 제22대 국회의원선거(총선) 민주당 개표 상황실에서 방송사 출구조사 결과를 지켜보며 환호하고 있다. (사진=연합뉴스)

범야권이 22대 총선에서 200석 안팎의 의석을 보유할 수 있다는 출구조사 결과가 10일 나왔다.

국민의힘은 지역구는 물론 비례대표 위성정당인 국민의미래 의석 수를 합해도 100석 안팎을 확보하는데 그칠 거라는 전망이다.

지상파 3사(KBS·SBS·MBC)는 이날 오후 6시 총선 투표 마감 직후 발표된 출구조사 결과에서 잇따라 이같은 결과를 내놨다.

KBS 출구조사 결과에 따르면 △국민의힘·국민의미래 87~105석 △더불어민주당·더불어민주연합 178~196석으로 집계됐다.

SBS 출구조사 결과에서는 국민의힘·국민의미래 85~100석, 민주당·민주연합 183~197석으로 각각 나타났다.

한동훈 국민의힘 총괄선대위원장이 10일 서울 여의도 국회도서관에 마련된 국민의힘 제22대 국회의원선거 개표상황실에서 출구조사 결과를 시청한 뒤 발언하고 있다. (사진=연합뉴스)

MBC 출구조사 결과에 의하면 국민의힘·국민의미래 85~99석, 민주당·민주연합 184~197석으로 관측됐다.

야권 군소정당은 지상파 3사 출구조사에서 조국혁신당 12~14석, 개혁신당 1~4석, 새로운미래 0~2석 등으로

출구조사대로라면 민주당·민주연합으로 과반 의석 확보, '여소야대 국회'가 반복될 전망이다. 범야권 전체로는 200석 안팎에 육박한다.

국민의힘은 '개헌저지선'인 100석 유지도 어려울 수 있어 빨간불이 켜졌다.

