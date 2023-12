BBQ앱으로 치킨 주문하면 ‘닭다리살 스테이크’가 공짜

오는 31일까지 BBQ앱∙웹 치킨 주문 고객에게

BBQ가 31일까지 자사앱으로 주문시 닭다리살 스테이크를 무료 증정한다. [제공=BBQ]

BBQ앱으로 치킨을 주문할 경우 닭다리살 스테이크를 무료로 증정하는 이벤트를 연다.

치킨 프랜차이즈 제너시스BBQ 그룹(회장 윤홍근)이 연말을 맞아 오는 31일까지 치킨 주문 고객에게 5,000원 상당의 사이드 메뉴 '닭다리살 스테이크' 1개를 무료 증정한다.

프로모션 기간동안 BBQ 홈페이지 및 앱 회원 로그인 시 자동으로 '닭다리살 스테이크 증정쿠폰'이 발급된다. 해당 쿠폰을 홈페이지 및 앱에서 치킨 주문 시 사용하면 닭다리살 스테이크 통다리바비큐맛과 극한왕갈비맛 중 랜덤으로 한 개가 증정된다. 기간 내 아이디당 1회 적용 가능하며, E-쿠폰 및 기타 할인쿠폰과 중복 적용은 불가하다.

지난 8월 론칭한 닭다리살 스테이크는 촉촉하고 쫄깃한 닭다리살과 조각떡이 더해져 쫀득하면서 부드러운 식감이 특징이다. 감자튀김, 치즈볼 등 기존 튀김류 위주 사이드 메뉴 구성에서 고객 선택 폭을 넓히고 치킨 외 메뉴 경쟁력을 강화하기 위해 선보였다.

BBQ 관계자는 "연말을 맞아 치킨을 주문하는 고객 여러분께 더 풍성한 혜택을 드리고자 이번 프로모션을 준비했다"며 "BBQ 치킨과 함께 즐겁고 행복한 시간 보내시길 바란다"고 전했다.

한편, BBQ는 지난 9월 고객 이용 편의성 개선을 위해 신규 클라우드를 도입하고 UI/UX(사용자 환경∙경험)를 향상해 더욱 빨라지고 편리해진 BBQ앱을 리뉴얼 출시했다. 앱 리뉴얼에 맞춰 기존 포인트 적립 서비스만 제공하던 BBM(Best of the Best Membership) 멤버십 혜택도 강화했다. 멤버십 제도를 △BBIP △BIP △치빡이 △Welcome 4개의 등급으로 확대 변경하고 사이드 증정쿠폰, 할인쿠폰, 생일쿠폰 등 등급별 차등 혜택을 제공하고 있다.



