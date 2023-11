인제군, 12월 배드민턴 등 다양한 스포츠대회 개최

2~3일 제6회 강원특별자치도협회장기 배드민턴대회

9~10일 제24회 하늘내린인제 인제군수기 전국검도대회

9~10일, 16~17일 하늘내린인제 2023 전국 유소년 농구대회

16~17일 2023 코리아블래밸트센터 best of best 절대고수대회

강원 인제군청 전경 (사진=백남철 기자)

강원 인제군은 12월 2023년의 대미를 장식할 다양한 스포츠대회가 열린다.

먼저 오는 2일부터 3일까지 ‘제6회 강원특별자치도협회장기 배드민턴대회’가 인제다목적체육관에서 개최된다. 이번 대회에는 배드민턴 클럽 및 동호회 선수 800여 명이 참가하여 열띤 경쟁을 펼칠 예정이다.

12월 둘째․셋째 주 주말인 9일부터 10일, 16일부터 17일에는 110개팀, 1,300여 명이 참가하는‘하늘내린인제 2023 전국 유소년 농구대회’가 인제읍과 남면에서 분산 개최된다. 대회 관계자까지 총 3,000여 명이 인제군을 방문할 예정이라 지역 경기활성화에도 도움이 될 전망이다.

9일부터 10일 원통체육관에서는 제24회 하늘내린인제 인제군수기 전국검도대회가, 16일부터 17일 기린체육관에서는 2023 코리아블래밸트센터 best of best 절대고수대회가 각각 개최된다.

권헌주 스포츠마케팅담당은 “대한민국의 스위스 인제를 방문해주신 선수들을 환영하며, 지역 경기활성를 위해 다양한 스포츠대회가 개최될 수 있도록 최선을 다 하겠다”고 말했다

shina7637@naver.com

저작권자 © 신아일보 무단전재 및 재배포 금지