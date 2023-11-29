[전자(DX)]
◇부사장
▲강동훈▲강태우▲김성은▲김평진▲김형로▲박태상▲배일환▲백종수▲서보철▲손태용▲심재현▲양병덕▲여태정▲육근성▲윤영조▲윤주한▲이승엽▲이주형▲이형우▲임성택▲정진국▲정혜순▲조성훈▲차경환▲최동준▲최 순▲홍경선▲황인철
◇상무
▲고현목▲곽원근▲김경택▲김범준▲김상현▲김수연▲김재관▲김종현▲김종현▲김한조▲나원만▲명승일▲문준기▲박상영▲박영민▲박은중▲박형신▲박환홍▲배윤수▲백혜성▲서현석▲손왕익▲송문경▲신병무▲안영모▲윤기영▲윤성현▲이광재▲이규철▲이명재▲이선웅▲이승환▲이영아▲이재호▲이태호▲이현수▲임윤모▲장경모▲전형민▲정석희▲정세환▲정진희▲정홍욱▲조근수▲천홍문▲최명진▲최민기▲최상선▲최연호▲최원서▲최종민▲한석근▲허정철▲Charlie Zhang
◇Master 선임
▲김세현▲양칠렬▲이해준▲천정남▲홍태화
[전자(DS)]
◇부사장 승진
▲강동구▲강석채▲김동욱▲김성한▲김일룡▲김중정▲박상권▲박세근▲서원주▲성덕용▲오재균▲윤하룡▲이승재▲이정삼▲이종호▲이한관▲전신애▲조학주▲편정우▲현상진▲황완구▲황희돈▲Balajee Sowrirajan
◇상무
▲권기록▲권기성▲김병승▲김석영▲김인철▲김태영▲김형옥▲김희열▲남덕우▲문석진▲문태호▲박상욱▲선종우▲우준명▲우현수▲윤상용▲이명준▲이병현▲정성훈▲정춘화▲조근휘▲최종근▲최효석
◇Fellow 선임
▲Shigenobu Maeda
◇Master 선임
▲김락환▲김태곤▲박창민▲성유창▲심지혜▲이찬민▲이천안▲정재훈▲지대현
master@shinailbo.co.kr
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