가천대 길병원 한재호 전공의, 대한외과학회 학술대회서 최우수상 수상

전공의 구연 최우수상…학술적 평가 높이 받아

(사진=가천대 길병원)

가천대 길병원은 외과 한재호 전공의가 지난 2~4일 서울 스위트 그랜드호텔에서 개최된 ‘대한외과학회 국제학술대회 및 제75차 대한외과학회 학술대회(ACKSS 2023)’에서 최우수상을 수상했다고 21일 밝혔다.

한재호 전공의는 ‘Pancreatic Volume and Endocrine Function Changes Following Pancreaticoduodenectomy for Peri-Ampullary Neoplasm: A Retrospective Single-Center Study Utilizing Pancreas Volumetry’이라는 주제로 전공의 구연 최우수상을 수상했다.

이번 연구는 복부 컴퓨터단층촬영(CT) 영상을 활용한 췌장의 체적 측정(pancreas volumetry)을 기반으로 췌장 수술 후 췌장 조직 손실의 정도와 내분비 기능 이상에 대해 분석한 내용이다.

이 연구는 수술 후 췌장 내분비 기능 부족의 잠재적 예측 요인을 파악하고 향후 환자 관리를 최적화하기 위한 전략을 제공할 것으로 기대돼 학회로부터 높은 평가를 받았다.

한재호 전공의는 “우수한 연구를 할 수 있도록 지도해준 교수님과 의료진들에게 매우 감사하다”며 “앞으로도 후속 연구 등을 통해 외과 부상으로 고통받는 환자들의 치료에 도움이 되도록 수련과 연구에 매진할 것”이라고 말했다.

pjy6093@hanmail.net

저작권자 © 신아일보 무단전재 및 재배포 금지