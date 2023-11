한은, 이창용 총재 BIS '금융시스템위원회' 의장으로 선임

조사연구 역량 제고·글로벌 네트워크서 한은 영향력 확대

이창용 한국은행 총재. (사진=한국은행)

한국은행(한은)은 지난 13일 스위스 바젤에서 개최된 국제결제은행(BIS) 총재 회의에서 이창용 한은 총재가 '글로벌금융시스템위원회(CGFS: Committee on the Global Financial System)' 의장으로 선임됐다고 15일 밝혔다.

글로벌금융시스템위원회는 BIS 총재 회의의 최고위급 핵심 협의체다.

연 4차례의 정례회의와 긴급회의 등을 개최해 금융시스템 이슈에 대한 모니터링 및 분석, 적절한 정책 방안 권고 등을 통해 중앙은행 물가안정과 금융안정 책무를 원활하게 이행토록 지원하는 공조 채널로서의 역할을 수행한다.

글로벌 금융안정에 미치는 영향력을 감안해 그동안은 주로 주요 7개국(G7) 국가에서 의장직을 맡아왔다.

이 총재 의장 임기는 1일부터 3년간으로, 필립 로 호주중앙은행 총재 후임이며 마크 카니 캐나다중앙은행 총재, 윌리엄 더들리 뉴욕연방 준비은행 총재 등이 그 이전 의장으로 활동한 바 있다.

한은 관계자는 "한국이 의장 역할을 수행하는 과정에서 한은 직원들의 조사연구 역량을 제고하고 글로벌 네트워크에서 한은의 영향력을 확대할 수 있을 것으로 기대된다"고 말했다.

