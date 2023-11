BBQ앱 어플과 홈페이지에서 해피포인트로 치킨 주문하세요

치킨 프랜차이즈 BBQ 멤버십과 2,400만 회원 보유한 해피포인트 시너지 기대

BBQ 앱과 웹에서 해피포인트로 치킨을 주문할수 있다. [제공=BBQ]

앞으로 BBQ앱과 웹사이트에서 해피포인트로 BBQ 치킨을 주문할 수 있다.

치킨 프랜차이즈 제너시스BBQ 그룹(회장 윤홍근)이 SPC그룹의 IT서비스 및 마케팅 계열사 '섹타나인'과 함께 BBM(Best of the Best Membership), 해피포인트 제휴로 멤버십 혜택을 대폭 넓힌다고 밝혔다.

이번 제휴를 통해 해피포인트를 사용하는 약 2,400만명 이상의 국내 고객들이 BBQ앱에서 해피포인트를 사용 및 적립할 수 있다. BBQ앱 및 웹사이트에서 메뉴 주문 시 결제 단계에서 '제휴포인트'를 선택하면 해피포인트를 사용할 수 있다.

해피포인트는 E-쿠폰 및 BBM 포인트 등과 중복 사용이 가능하며, 포인트 외 결제한 금액은 BBM 포인트 또는 해피포인트로 선택하여 적립할 수 있다.

BBQ 관계자는 "해피포인트와의 제휴를 통해 양사 고객에게 더 많은 혜택을 제공할 수 있을 것으로 기대한다"며 "앞으로도 BBQ앱 활성화와 멤버십 혜택 확대를 위해 노력하겠다"고 전했다.

한편, BBQ는 지난 5월 SPC '섹타나인(Secta9ine)'과 해피포인트 멤버십 제휴 등 F&B 플랫폼 제공을 위한 마케팅 협업 MOU를 체결했다. 양사는 해피포인트 제휴 외에도 섹타나인 배달∙픽업 플랫폼 '해피오더' 입점 및 커머스 몰 '해피마켓' 제휴, 도보 배달 플랫폼 '해피크루' 서비스 활성화를 계획 중이다.

adevent@shinailbo.co.kr

저작권자 © 신아일보 무단전재 및 재배포 금지