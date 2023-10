경기서부권문화관광협의회 공동포럼, ‘V.I.V.A 경기서부문화관광’ 19일 개최

‘공정관광, 생태관광, 해양관광, 야간관광’ 통한 경기서부권 연계 방안 논의

경기 시흥시는 오는 19일 서울대학교 시흥캠퍼스 교육협력동에서 경기서부권문화관광협의회 공동포럼인 V.I.V.A(valuable 가치있는, interesting 흥미로운, various 다양한, all together 다함께) 경기서부문화관광을 개최한다고 밝혔다.

17일 시에 따르면 2019년 5월에 출범한 경기서부권문화관광협의회는 화성·부천·안산·평택·시흥·김포·광명 7개 시로 구성된 행정협의체다.

시는 경기서부권문화관광협의회 회장도시로, 경기 서부권의 관광 발전과 지역경제 활성화를 위한 사업을 집중적으로 추진하고 있다.

이번 포럼은 경기서부권문화관광협의회에 속한 7개 시의 관광 현황과 발전 방향에 대해 논의하고, 7개 시의 관심 현안인 공정관광, 생태관광, 해양관광, 야간관광을 통해 경기서부권 연계관광 사업을 개발하고 공동 마케팅 방안을 논의하고자 마련했다.

정강환 배재대학교 축제관광대학원장(세계축제협회 아시아지회장)의 기조 발제를 시작으로 빅데이터 전문가, 대학교수 및 현장 전문가 등이 참여해 토론을 이어갈 예정이다.

포럼은 △‘지속가능 관광 시대의 지역연계 관광’에 관한 기조 발제에 이어 △오픈 세션에서 ‘데이터로 보는 지속가능한 경기관광’ △참여 세션1에서 ‘기후위기 시대의 해양·생태관광’ △참여 세션2에서 ‘생활인구 증대를 위한 체류형 관광 활성화 방안’ 등 총 4개 세션으로 진행된다.

임병택 시장(경기서부권문화관광협의회 상임회장)은 “경기 서부권 관광 발전과 지역경제 활성화를 위해 여러 사업을 추진 중이다. 이번 포럼을 통해 시민과 전문가, 행정이 함께 실효성 있는 논의를 통해 경기 서부권 연계 관광의 물꼬를 트길 바란다”라고 밝혔다.

포럼에 관심이 있는 시민 누구나 시 블로그나 홍보 포스터에 첨부된 QR코드에 접속해 사전등록을 하고 행사 정보를 접할 수 있다.

