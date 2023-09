신한카드·유니세프, '미래세대 보호 프로젝트' 추진

아동·청소년 대상 안전한 디지털 환경 제공 등 공동 추진

신한카드는 유니세프한국위원회와 공동으로 '미래세대 보호 프로젝트' 추진을 위한 업무협약을 맺었다고 13일 밝혔다. 협약식에서 정갑영 유니세프한국위원회 회장(왼쪽), 문동권 신한카드 사장이 기념 사진을 찍고 있다. (사진=신한카드)

신한카드와 유니세프한국위원회(이하 유니세프)가 함께 디지털 기술 발전에 따라 새롭게 대두되는 위험과 유해 요소로부터 아동·청소년을 안전하게 보호하기 위한 새로운 상생 모델 '미래세대 보호 프로젝트' 진행을 위한 업무협약을 맺었다고 13일 밝혔다.

양사는 이번 업무협약을 계기로 국내뿐만 아니라 해외 아동·청소년을 대상으로 다양한 사업을 공동 추진한다.

우선 국내에서는 심리적, 정서적 문제 등으로부터 건강한 마음을 유지하고 대처할 수 있도록 '마음 건강 문해력(Mental health literacy)' 증진을 위해 국내 아동·청소년, 보호자, 교사를 대상으로 한 교육 및 학습자료를 지원한다.

또 지자체와 연계해 국내 아동·청소년들에게 안전한 디지털 환경을 제공할 수 있도록 지원할 계획이다.

여기에 해외 아동·청소년을 대상으로 디지털 이용 능력을 함양할 수 있도록 교육을 진행하며, 디지털 격차 해소를 위한 디지털 학습 기기 지원 등도 추진할 예정이다.

한편 신한카드는 교육 양극화 해소와 더불어 미래 인재 육성을 위해 2010년부터 '아름인 도서관' 프로젝트를 진행해 지역아동센터, 사회복지관, 어린이 병동 등 국내외 비영리 기관에 총 536개의 도서관을 개관했다. 또한 포용적 금융 실천을 위해 디지털 취약계층, 장애인, 자립 준비 청년을 대상으로 맞춤형 금융교육을 진행하며, 'CDR(Corporate Digital Responsibility, 기업 디지털 책임) 경영' 실천을 위해 노력하고 있다.

신한카드 관계자는 "이번 프로젝트로 국내외 아동·청소년들에게 안전한 디지털 환경과 학습의 기회를 제공해 새로운 꿈을 펼칠 수 있도록 지원하고 미래세대가 건강한 마음으로 성장할 수 있는 환경을 유니세프와 추진하여 CDR 경영을 확산하고자 한다"며 "향후 신한카드는 신한금융그룹의 ESG 슬로건인 'Do the Right Thing for a Wonderful World(멋진 세상을 향한 올바른 실천)'을 바탕으로 사회적 책임을 다하는 상생 경영을 지속 실천할 계획"이라고 말했다.

