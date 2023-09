[현장] MCM×잉카 일로리 '공감·상생' 아트전시

문화적 다양성 포용…'지속가능' 비전 제시

4일 서울 청담동 MCM HAUS에서 작가 잉카 일로리가 아트전시 'MCM×잉카 일로리(Yinka Ilori)' 속 의자 컬렉션을 소개하고 있다. [사진=박소연 기자]

글로벌 패션 브랜드 MCM이 이종(異種)간 경계를 넘은 아트전시를 선보인다. MCM은 이를 통해 패션과 예술의 컬래버를 통해 고객 접점을 확대하고 새로운 경험을 제공한다는 구상이다.

MCM은 4일 서울 청담동에 위치한 MCM HAUS에서 진행된 간담회에서 전시에 대해 이같이 밝혔다.

MCM은 문화적 다양성과 포용의 가치를 전하는 나이지리아계 영국인 작가 잉카 일로리(Yinka Ilori)와 함께 지속가능성에 대한 비전을 공개했다. 잉카 일로리는 다채로운 문화적 색상과 그래픽적 패턴 디자인으로 주목을 받는 작가다.

전시 주제는 ‘공감과 상생’이다. 전시는 총 20개의 잉카 일로리 의자 컬렉션으로 구성됐으며 1층과 3층 두 섹션으로 구분됐다.

먼저 1층에 마련된 첫 번째 섹션 ‘THERE IS GOOD IN ALL OF US’에서는 MCM의 ‘업사이클(새활용) 프로젝트’를 살펴볼 수 있다. 잉카 일로리가 이번 전시를 위해 특별 제작한 작품도 있다. 그가 런던에서 수집한 버려진 의자들이 MCM의 대표 패턴인 비세토스와 만나 재탄생했다. 특히 의자에 내장된 만화경을 들여다보면 겉으로 드러나지 않은 다채로운 무늬와 색상이 나타난다. 이는 숨겨진 아름다움을 은유적으로 표현한 것이다.

3층 두 번째 섹션 ‘LOOKING AT ME’는 잉카 일로리가 지난 2014년부터 2022년까지 제작한 작품들을 볼 수 있는 공간이다. 서로 대화하는 듯한 구도로 배치된 10개의 의자는 문화, 가족, 유산이라는 공동의 주제가 담겼다. 그 중 초기작인 의자 6점은 높낮이가 다른데 잉카 일로리가 가진 두 문화 사이의 계급, 사람간 지위, 신앙 등에 대한 고찰이 반영됐다. 다른 4개의 신작은 아프리카 전통미학과 현대적 디자인을 결합하려는 시도로 풀이된다.

잉카 일로리는 “우리 주변에서 일어나는 일들 중에는 의식적으로 주의를 기울이지 않으면 알아차리지 못한 채 지나칠 수 있는 즐겁고 아름다운 순간들이 있다”며 “이 전시를 통해 따뜻한 시선으로 타인과 세상을 바라보는 기회가 되길 바란다”고 말했다.

한편 의자를 매개로 한 ‘MCM×잉카 일로리(Yinka Ilori)’ 아트전시는 오는 10월22일까지 청담동 MCM HAUS에서 만날 수 있다.

1층 'THERE IS GOOD IN ALL OF US' 섹션. [사진=박소연 기자]