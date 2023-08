롯데칠성음료, 사회공헌 통합 브랜드 'W.A.V.E' 선포

이해관계자와 동반성장, 환경보전

롯데칠성음료가 지속적이고 진정성 있는 사회공헌활동에 앞장서고자 ‘사회공헌 통합 브랜드’를 선포했다.

31일 롯데칠성음료에 따르면, ‘사람과 자연을 소중히 여기고, 맑고 깨끗한 세상을 만들어 나갑니다’라는 미션에 따라 실천해온 대내외 활동이 사회공헌 브랜드 '물결: The W.A.V.E 4 Re:Green EARTH'로 통합돼 운영한다.

롯데칠성음료는 물결을 뜻하는 영어 ‘웨이브(WAVE)’의 알파벳을 하나씩 따서 △이해관계자와 동반성장(Win-win with stakeholder) △인권존중 문화의 발전(Advance of human right) △환경보전 활동(Vital action for earth) △나눔 문화의 확산(Expansion of sharing culture) 등 4가지 전략방향을 수립했다.

먼저 ‘이해관계자와 동반성장’은 다양한 이해관계자와 함께 지역경제 활성화와 상생을 목표로 한다. 현재 △제주 농가의 가공용 감귤 수매 △석촌호수 수질개선 프로젝트 △소상공인 카페의 RTD(즉석음용) 제품 출시 등을 펼치고 있다.

‘인권존중 문화의 발전’ 활동으로는 △영업차량을 활용한 실종아동찾기 캠페인 △보행장애 아동을 위한 특수신발 제작 △슈퍼블루마라톤 후원 등을 추진해왔다.

또 ‘환경보전 활동’에는 △무라벨 제품 확대 △페트병 경량화 △EBS환경교육 업무협약 △멸종위기 해양생물 보호를 위한 기부 등이 있다.

아울러 ‘나눔 문화의 확산’으로 △소아암 어린이 치료비 지원 △지역 장학사업 △긴급재난상황 시 이재민과 구호인력을 위한 음료 지원 등을 전개하고 있다.

롯데칠성음료 관계자는 “지속적이고 진정성 있는 사회공헌 프로그램 운영, 이해관계자의 참여를 통한 공감, 전문기관과의 파트너십을 통한 공유가치 제고로 ‘W.A.V.E’가 롯데칠성음료의 사회공헌 브랜드로 정립될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

