버드와이저, 꿈을 향해 도전하는 모든 이들을 응원한다

태양과 함께 ‘버드엑스언커버드(BUDXUNCOVERED)’ 캠페인

버드와이저(Budweiser)가 아티스트 태양과 함께 글로벌 캠페인 ‘버드엑스언커버드(BUDXUNCOVERED)’를 벌인다. [제공=오비맥주]

버드와이저(Budweiser)가 아티스트 태양과 함께 아티스트의 꿈과 도전을 응원하는 글로벌 캠페인 ‘버드엑스언커버드(BUDXUNCOVERED)’를 벌인다.

각 나라를 대표하는 아티스트를 캠페인의 앰버서더로 선정하고 도전을 멈추지 않는 전 세계 유망 아티스트들에게 응원의 메시지를 보낸다는 것이 이번 캠페인의 취지다.

버드와이저는 한류를 대표하는 아티스트로 거듭난 태양을 한국 대표 아티스트로 발탁했다.

‘버드와이저X태양’ 한정판은 뮤지션 태양의 정체성을 강조한 패키지 디자인이 특징이다. 선명하고 강렬한 느낌의 일러스트와 함께 헤드셋, 스피커, 마이크 등 음악을 상징하는 각종 장비를 세련된 일러스트로 표현했다.

캠페인명과 함께 슬로건 ‘THE STAGE IS YOURS TO TAKE(지금, 나의 무대로)’도 새겨 캠페인의 취지를 부각시켰다.

이번 한정판 패키지는 버드와이저 500ml 캔과 330ml 병 2종과 버드와이저 제로 355ml 캔제품이다. 버드와이저 캔제품은 전국 편의점과 대형마트에서, 병제품은 전국 맥주펍에서 각각 만나볼 수 있다. 태양 한정판 버드와이저 제로 355ml 캔제품은 온라인을 통해 구매 가능하다.

버드와이저 브랜드 매니저는 “오랜 시간 꿈을 위해 달려온 태양과 함께 꿈꾸는 모든 이들에게 응원의 메시지를 전파할 것이다"라며, “음악을 매개체로 버드와이저가 최우선으로 삼는 열정과 도전의 가치를 알리기 위해 소비자들과 계속 소통할 것“이라고 말했다.

adevent@shinailbo.co.kr

저작권자 © 신아일보 무단전재 및 재배포 금지